Pol Espargaró: “He tenido las mismas sensaciones que en Silverstone”

El piloto del Repsol Honda cerró la primera jornada en Misano con el sexto mejor tiempo del día (1:33.019) y aseguró haberse encontrado bien sobre la RC213V en condiciones de seco, recordando un poco las sensaciones del fin de semana de Le Mans y Silverstone, sus mejores actuaciones desde que llegó a HRC.

“En seco hemos ido bastante bien. Las sensaciones fueron buenas. No necesitamos la lluvia. Aunque salga el sol no hace mucho calor, no llegamos a los 30 grados”, introdujo el corredor español.

Espargaró siempre ha sido un piloto rápido en condiciones de mojado, pero este viernes, con una sesión en seco y otra bajo la lluvia, fue mejor en la primera.

“En agua normalmente soy rápido, pero hoy no ha ido tan bien por la tarde, pero no estoy muy preocupado porque no llevaba el neumático adecuado. Creo que en ambas condiciones podemos ser competitivos”.

El Silverstone, en seco pero con bajas temperaturas, Pol logró la pole position.

“Mañana sábado, en el FP3 parece que no va a llover. Vamos a tener condiciones de seco para pasar a la Q2. Por la tarde, en la clasificación sí parece que será en mojado, así que va a ser un día complicado”, apuntó.

La buena actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña, pole y sexto en carrera, demuestra que si reúne las condiciones favorables el catalán puede ir rápido con la Honda.

“Cuando una vez lo haces bien rompes un muro y piensas que cuando tienes lo que necesitas encima de la moto eres igual o más rápido que los demás”, reflexiona.

“Cuando todo es favorable vamos rápido, y las sensaciones que he tenido aquí me recuerdan a las que tuve en Silverstone: hay agarre en seco, y eso me permite divertirme pilotando. Además, es un circuito físico y eso me gusta. En Aragón ni me canse durante la carrera por la falta de agarre que había”, reconoció.

“El día hoy me ha recordado un poco a Le Mans y Silverstone en cuanto a sensaciones. Ha sido un buen día. Me ha costado arrancar, pero en la segunda salida en el FP1 hemos hecho un cambio de puesta a punto y me he sorprendido porque he ido rápido, Me he divertido, pese a que no llevaba el neumático delantero que tocaba”.

De cara al domingo, las previsiones no son muy claras por lo que respecta al clima.

“Me gustaría que la carrera fuera en seco, a diferencia de Aragón donde la lluvia nos hubiera ayudado”, se lamenta.

“La asignatura pendiente es ser rápido cuando no lo tenemos todo a favor. Cuando hay mucha tracción soy capaz de sacar un puntito más que el resto, pero eso solo pasa con asfalto nuevo o neumáticos muy blandos, y normalmente corremos con mucha temperatura y en asfaltos viejos. Hay que trabajar en eso, soy el que menos experiencia tengo en Honda. Intento aprender todos los trucos de la moto, pero no es fácil”, zanjó el chico de Granollers.