Joan Mir: “En agua parece que Quartararo no tiene la misma velocidad”

A diferencia de lo que es habitual en el de Suzuki en los arranques de los grandes premios, Joan Mir se mostró muy fuerte desde el primer entrenamiento este viernes en el Gran Premio de San Marino, una carrera en la que espera poder seguir recortando puntos con respecto al líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo.

“Me encuentro bien, es importante haber completado un viernes así. Siempre empezamos un poco a remolque. Empezar bien hace que mañana tengamos un poco de trabajo adelantado. Me hubiera gustado probar el neumático blando y girar más en seco, pero no ha podido ser para nosotros y tampoco para los demás”, resumió Mir la primera jornada en Misano, en la que acabó segundo en la hoja de tiempos (1:32.746).

Los pilotos de la clase reina vieron interrumpido el primer entrenamiento por la lluvia a falta de 12 minutos para el final, y en la segunda sesión tuvieron que entrenar en condiciones de mojado. Esta situación abre la posibilidad de que el domingo la carrera pueda ser en seco o en mojado, condición en la que Mir fue el cuarto más rápido y Quartararo el 18º, lo que podría animar la lucha por el título.

“En agua, parece que Fabio no tiene la misma velocidad que en seco. Una carrera en mojado es verdad que nos puede beneficiar, pero también podemos perder mucho. Un cero nuestro o de Pecco (Bagnaia) nos dejaría ya sin opciones y en mojado hay muchos números de que pueda suceder. Creo que en seco podemos hacer un buen resultado. Jugaremos nuestras cartas en las condiciones que sean y vamos a intentar apretar a Fabio”, argumentó el de Suzuki.

El #36 sigue dudando sobre si el nuevo dispositivo trasero que regula la altura de la suspensión le aporta más de lo que le quita.

“Una de las cosas por las que me hubiera gustado tener un día en seco de trabajo era probar el dispositivo trasero. Lo he llevado al final de la sesión (FP1). He podido ser rápido con él, pero hay que analizar todos los datos para saber si perdemos en frenada. Estamos esperando la nueva evolución de este dispositivo, que todavía no la tenemos aquí. Tampoco creo que llegue a tiempo para el test de la próxima semana, me parece que no. Así que hay que hacer todo lo que se pueda con lo que tenemos”, zanjó el balear.

