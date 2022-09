Cargar el reproductor de audio

A Pol Espargaró no le hubiera importado ayudar a Honda en el desarrollo de la moto de 2023, es más, hubiera estado encantado de poder aportar su experiencia y comentarios para tratar de mejorar la moto. Pero con el pasaporte de salida sellado desde hace mucho tiempo, Honda no se ha planteado, ni con la baja de larga duración de su compañero Marc Márquez, brindarle ni uno solo de los secretos que rodean al prototipo de la marca japonesa para el año próximo.

Una situación que ha sumido al catalán en un estado de 'espera' absoluta a que pase el tiempo y pueda incorporarse a su nuevo destino, regresando a la órbita KTM.

"Como me voy, noto que no hay esa motivación para mejorar. Ya sé que lo pasaré mal de ahora hasta el final", admitió este jueves Pol en la previa del Gran Premio de Tailandia.

Con la reaparición de Marc Márquez en el test de Misano, el estreno de la moto de 2023 y las buenas sensaciones que está ofreciendo el ocho veces campeón del mundo, toda la atención de Honda, lógicamente, está focalizada en el 93.

"Sí que la energía en el lado del box de Marc ha cambiado desde que ha vuelto, pero en mi lado no ha cambiado desde hace varias carreras. Como todo el mundo sabe que yo me voy a final de año, la motivación no aumenta y no me traen nada nuevo, nadie me ayuda", se lamentó medio en broma, medio en serio.

"He estado en esta misma situación con otras marcas, y la respuesta no fue como en Honda.

Al final, yo soy empleado de Honda y quiero hacer mi trabajo, quiero ayudarles y probar cosas. Pero estoy en sus manos en esa decisión", añade.

El corredor cree que para los fabricantes japoneses lo mejor es no dar pistas a un futuro rival.

"Creo que eso es algo cultural. Los europeos no están tan obsesionados con que no les copien, como los japoneses. Eso, seguramente, es porque en el pasado las fábricas japonesas ganaron mucho, y todo el mundo trataba de copiarles. Los europeos están muy centrados en mejorar, en probar cosas nuevas y en hacerlo rápido", destacó.

La reflexión de Polyccio es extremadamente interesantes y, seguramente, es uno de los cambios de proyecto que reclama Márquez.

"En Honda, todo se pone en la misma cesta, en el sentido de que terminan la moto y ya la tienen, y que la del año siguiente será otra. En las marcas europeas, la moto evoluciona mucho a lo largo de todo el curso, y la que acaba el año no es la misma que lo comenzó", zanja.