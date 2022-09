Miller, sobre su victoria en Japón: "Nunca había pilotado así"

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller vive un momento tremendamente dulce. El australiano puso el broche de oro a una segunda mitad de campaña brillante con una victoria en el pasado Gran Premio de Japón. Además, cada vez está más cerca de su gran premio de casa, y la semana que viene contraerá matrimonio con su novia. Todo va bien en casa de los Miller.

Pero primero toca centrarse en el Gran Premio de Tailandia. En la rueda de prensa previa a la segunda cita de la gira asiática, Miller reconoció que aún seguía asombrado con su actuación en Motegi, la cual vio "dos o tres veces" en los últimos tres días.

"No me lo esperaba, porque nunca había pilotado así. Fue como un shock", comentó. "Estoy preparado para repetirlo aquí en Tailandia, y parece que la climatología será parecida. La última vez que estuvimos aquí nos fue bien, y en las pocas carreras que llegamos a correr tuve un buen ritmo. Me siento muy bien y estoy encantado de volver a estos circuitos que no pisamos desde hace mucho".

"Buriram no es el circuito más técnico, sobre todo en mojado, así que creo que seremos fuertes, sobre todo conociendo cómo tracciona la Ducati", añadió. "La moto va bien en agua. En Motegi fue extraño lo que pasó en la clasificación, pero por la mañana fui muy rápido, y la moto funcionaba súper bien", dijo en referencia a su séptima posición de la Q2.

El cambio en Ducati, pero especialmente en el box de Jack Miller, tras los test de Barcelona es impresionante. El aussie explicó que las evoluciones le permiten pilotar más cómodo. "Hicimos una buena puesta a punto, y desde entonces hemos estado delante. Salvo la caída de Misano y el mal fin de semana en Aragón, hemos estado todos los grandes premios luchando por el podio".

También le preguntaron por la boda, programada para el siguiente fin de semana, a lo que Miller contestó que no está nervioso. "No estoy nervioso por la boda. La boda está ya organizada, yo no tengo presión; solo tengo que aparecer y portarme bien", bromeó.

