Pol Espargaró: “Alberto Puig es un tipo duro, pero muy constructivo”

El fichaje de Pol Espargaró por Honda fue una apuesta personal de Alberto Puig, el Team Manager de HRC, una maniobra no exenta de dificultad, no en vano en la ecuación estaba Alex Márquez, que iba a perder su plaza en el equipo oficial para hacer hueco al pequeño de los hermanos Espargaró.

Desde su llegada a Honda, Puig ha sido para Pol un puente de entendimiento con los ingenieros japoneses y las ausencias del ex piloto hasta en cuatro grandes premios se han convertido en una dificultad.

“Para mí que Alberto esté en las carreras es muy importante, es crucial”, dijo Pol en el Gran Premio de Francia, donde Puig volvió al paddock tras no poder asistir a Portimao y Jerez.

Durante el doblete de Austria se repitió la situación, coincidiendo dos fines de semana nefastos para Espargaró con la ausencia del Team Manager.

Puig reapareció en Silverstone y el jueves antes del inicio del gran premio mantuvo una intensa conversación con el piloto, quien admitió: “La bronca que me echó Puig el jueves fue muy motivacional”.

La sacudida del ex piloto catapultó a Polyccio a su mejor fin de semana de la temporada, con el quinto puesto en carrera y una brillante pole position el sábado.

Precisamente, ese mismo día por la tarde, Pol mantuvo una larga conversación con los medios y Motorsport.com le pidió si podía explicar el contenido de aquella conversación con Puig y el nivel de intensidad.

“Me gustaría dejar algo claro, desde fuera, incluso yo mismo lo pensaba antes de llegar aquí, Alberto Puig parece un tipo muy duro, de echar broncas y ser durísimo, y evidentemente que lo es, pero al mismo tiempo es muy constructivo”, explicó Pol.

Team Manager destructivos

“Hay team manager en los equipos que he estado que te intentan dar apoyo y motivarte, pero son destructivos y tratan de hacerte sentir menos de lo que eres, no son capaces de hacerte construir y aportar”, soltó Pol, que antes de llegar a Honda estuvo cuatro años en KTM.

“Alberto cuando te habla lo hace de una manera que tu estás entendiendo que las cosas no están yendo bien, pero él no te lo dice de esta manera, te hace reflexionar, te hace pensar y consigue que te motives más aún”.

Pol, que justo tras conseguir la pole, en el parque cerrado, desveló la conversación con Puig, admitió que aquella charla le había ayudado.

“Salí de la reunión del jueves muy motivado, no desanimado. Es muy distinto y parece una tontería, pero la manera de expresarte en este mundo (MotoGP), donde la presión es tan elevada, es súper importante. La forma de decir las cosas es crucial y Alberto tiene mucho tacto, mucho más de lo que parece a priori y de lo que la gente piensa, y al haber sido piloto sabe cómo tiene que decirte las cosas”.

“En ningún momento fue un toque de atención, ni una bronca, ni que viniera de Honda. Sólo me dio su punto de vista, yo lo valoré y como soy una persona que me autoexijo muchísimo lo interpreté de esa manera”, en referencia a catalogarlo de bronca.

“A mi las cosas me gustan claras y que se me digan cuando no van bien, no me gusta que me digan lo guapo que soy cuando realmente no es así”, zanjó el chico de Granollers.

Ganador de la pole Pol Espargaró, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images