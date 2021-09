Rossi vuelve a Motorland tras la doble ausencia por COVID en 2020

El italiano anunció en sus redes sociales el 15 de octubre del pasado año que había dado positivo en el control PCR previo al Gran Premio de Aragón, lo que le mantuvo tres semanas en cuarentena encerrado en su casa de Tavullia, perdiéndose los dos eventos que en 2020 se celebraron en Motorland.

Por tanto, la de Valentino Rossi será la primera aparición en Aragón desde 2019, año en el que acabó 8º la carrera a casi 24 segundos del vencedor, Marc Márquez.

Motorland, que acoge el Mundial de MotoGP desde 2010, es uno de los circuitos que se resisten al italiano, que correrá por última vez allí tras anunciar su retirada al final del curso.

“Me sentí bien con la moto durante todo el fin de semana de Silverstone, especialmente porque en los entrenamientos libres tuvimos uno de los mejores ritmos de toda la temporada”, explica Rossi en la previa del Gran Premio de Aragón, que se celebra este fin de semana.

“También tuvimos un buen comienzo de carrera, bien colocado y podía luchando con los pilotos más rápidos”, recuerda el italiano, que tuvo problemas con el neumático trasero y fue perdiendo posiciones hasta terminar 18º en carreras, pese a salir octavo en parrilla, su segunda mejor clasificación del curso.

“Tengo la esperanza de que podamos sentir las mismas sensaciones este fin de semana, pero Aragón puede ser un circuito realmente exigente en términos de nivel de agarre durante toda la carrera, especialmente en la parte trasera”, advierte Rossi, un punto critico para las Yamaha, que sin grip no son tan competitivas.

En su última temporada en MotoGP y con el nivel actual de la parrilla, pensar en que Valentino pueda lograr su primera victoria en Motorland es, prácticamente, una quimera, y el italiano es consciente, pero nunca se sabe.

“Aunque he estado en el podio varias veces allí, nunca he ganado en ese circuito. El diseño de la pista es bueno y es rápido, pero pilotar es complicado; hay que ser especialmente suave en este circuito para ser fuerte al final de la carrera”, valora il dottore, que no sube al podio turolense desde 2016 (3º).

“Sin embargo, veremos qué sucede, personalmente estoy deseando volver allí después de perderme las dos carreras del año pasado”, zanja el #46.

Pulsa en la imagen para ver las mejores fotos del GP de Aragón de 2016

Rossi no sube al podio de Aragón desde 2016, cuando terminó 3º Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images