MotoGP se niega a promocionar el campeonato con rivalidades tóxicas

El incidente entre Valentino Rossi y Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia de 2015 y la polémica que animó el final de la temporada de ese año parecen quedar muy atrás en el tiempo. En los años siguientes, Márquez disfrutó de una rivalidad más sana con Andrea Dovizioso, y tras su lesión (y su ausencia) los títulos se continuaron disputando sin tensión aparente. El año pasado, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró incluso hicieron buenas migas en su lucha por la corona.

Los incidentes en pista fueron escasos. Quartararo y Bagnaia solo lucharon realmente de tú a tú en Valencia, con pocos contactos y sin grandes polémicas. A principios de verano, Quartararo cometió un error y provocó la caída de Espargaró en Assen, pero la jugada perjudicó sobre todo al francés, que inmediatamente se disculpó con el catalán.

Espargaró no guardaba rencor a Quartararo, y más bien se mostró molesto con el afán de los periodistas por buscar polémicas inexistentes. "Al fin y al cabo, ¿qué quieres ?" declaró al final de la temporada del año pasado. "Cambia de canal y pon MMA".

"Me cabrea. ¿Quieres que luchemos entre nosotros? Sabemos separar la pista del resto. No voy a pelear con Fabio. No significa que no haya tensión entre Pecco y Enea [Bastianini], por ejemplo, pero cuando estamos relajados estamos bien, y es normal. No hay tensión fuera de la pista. ¡Silencio! ¿OK?".

MotoGP no ha hecho nada para frenar este entendimiento cordial, más bien al contrario, ya que Carmelo Ezpeleta se congratuló en varias ocasiones de la buena relación entre los pilotos fuera de los circuitos.

"Creo sinceramente que si no somos capaces de decir que el campeonato debe proteger estos valores, estamos haciendo las cosas mal", dijo el promotor de MotoGP en una entrevista concedida a Motorsport.com.

Carmelo Ezpeleta

Ezpeleta cree que MotoGP ha crecido a partir de esta situación: "El diario Sport me ha dado un premio por los valores que defiende nuestro campeonato. Los pilotos pueden mostrar una rivalidad innegable, pero al mismo tiempo un respeto mutuo".

"En 2015, después de esa ola de interés que recibimos tras el incidente entre Valentino, Marc y Lorenzo, ya decía que no me gustaba. Quizá soy demasiado ingenuo, porque creo que la rivalidad debe centrarse en la voluntad de ganar. La final del Mundial de fútbol no me pareció especialmente dura. No necesitamos que los ciclistas se golpeen para atraer a la gente".

El jefe de Dorna nunca ha querido destacar las polémicas de los últimos veinte años y prefiere el enfoque de la actual generación: "[En 2022] Aleix y Fabio tuvieron un choque en Assen, y la rivalidad tiene que ser así. Si vamos más lejos, entramos en una zona que no me gusta".

"No me gustó cuando Lorenzo y Pedrosa no se hablaban, y no me gustó cuando Rossi y Biaggi se pelearon después del podio en Montmeló [en 2001]. Me gusta que haya rivalidad, porque ayuda al campeonato y a su popularidad, pero no creo que sea negativo ser cordial".

Y aunque reconoce que esas polémicas "probablemente" ayudan a dar notoriedad al campeonato, Ezpeleta prefiere "buscar otra cosa" para ampliar la audiencia de MotoGP : "En el boxeo, es obvio que los organizadores quieren que los luchadores se insulten e incluso se escupan durante el pesaje. Está bien, pero por mi educación no estoy de acuerdo. Por ejemplo, para mí es bueno ganar pero no burlarse del perdedor. Creo que esos son los valores que debemos promover. Si prefieres a alguien que venda otros, no soy la persona adecuada".

