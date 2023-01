Alex Rins: "Hace seis meses que soy vegetariano y os invito a todos a serlo"

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2023 será la más larga de la historia de MotoGP, con 21 grandes premios programados y, además, con la novedad de las sprint race los sábados, lo que llevará a los pilotos a disputar un total de 42 carreras durante el próximo curso.

Con un cambio tan radical respecto a lo convencional de los últimos años, los corredores deberán adaptar su preparación, tal y como ya analizamos recientemente.

Alex Rins, que tras seis años en Suzuki debutará esta temporada al manillar de una Honda de fábrica del equipo de Lucio Cecchinello, el LCR Team, no es ajeno a estos cambios en la preparación de la temporada.

"Voy a cambiar algo, de entrada voy a seguir un nuevo plan de entrenamientos, por salir un poco de la rutina. Al final llevaba dos o tres años haciendo un poco lo mismo y voy a entrenar algo diferente. Vamos a introducir ejercicios nuevos en el gimnasio para estar preparado. También vamos a trabajar mentalmente, cosa que ya venia haciendo desde hace tiempo, pero en especial este último año. Porque va a ser una temporada muy dura, con muchas carreras, con las sprint race, si es cierto que son a la mitad de vueltas, pero es una carrera igual. Todos daremos el 110% y va a ser muy cañero", explicaba Rins en el podcast MotoGP de Motorsport Network.

Una de las novedades de las sprint race es que no hay mucho tiempo de recuperación hasta la carrera del domingo, apenas 23 horas, un factor con el que los pilotos nunca hasta ahora se han encontrado.

"No me he imaginado todavía como va a ser, pero va a ser duro. Así que intentaremos estar preparados para ello, voy a estarlo".

Unos cambios que puede marcar un poco el signo de la temporada, en función de cómo se adapten unos y otros a este nuevo sistema. Incluso pueden surgir especialistas en carreras a sprint.

"Tengo mi esquema en la cabeza de a quién le puede ir bien o no tanto, también recuerdo los pilotos que cuando nos propusieron este cambio más reparos pusieron, pero me lo voy a guardar para mi. Va a ser un año mucho mas físico, un reto nuevo. Pero personalmente me siento preparado.

Sin embargo, Rins siempre ha sido más de carreras que de entrenamientos…

"Buena puyita (risas). Os voy a corregir, este último año creo que he hecho buenos entrenamientos, quitando las clasificaciones del sábado, que con la Suzuki era un mundo a parte, una de las cosas que estoy orgulloso es de mi evolución y de que he mejorado mucho en los entrenamientos. Es cierto que soy (más) piloto de carreras, no es que de más, pero se me dan mejor que los entrenamientos, y puede ser un punto a favor".

Dieta vegetariana

El nuevo piloto de LCR desveló que, desde hace seis meses, ha adoptado una dieta vegetariana y que la cosa va cada día a más, algo que no cree que le afecte físicamente, como se vio en las dos victorias logradas en las tres últimas carreras de la temporada pasada, cuando ya era completamente vegetariano.

"Creo que no lo había dicho nunca públicamente, hace seis meses que me hice vegetariano, opté por quitar la carne y el pescado de mi dieta, por mi estado físico y también por los animales, aquí estoy rodeado de mis perros, y también por cambiar un poco, hacerlo todo más sano y, sobre todo, por los animales. Desde que soy vegetariano me siento mucho mejor, tanto físicamente como conmigo mismo. Ha pasado de ser, al principio, una decisión para mejorar mi estado físico en un 70% y un 30% por mi amor a los animales, a ser, ahora, más por lo segundo que por lo primero. He perdido un par o tres de kilos desde que soy vegetariano pero la fuerza y la potencia que tengo en la moto es la mismo o incluso mejor. Así que os invito a probarlo", recomienda.

"Estoy encantado de dar a conocer a toda la gente que me sigue y a quien nos escuche mi visión, espero que el mensaje llegue lejos. Cada uno tiene su opinión, pero hay un eslogan de una marca que me gusta mucho, que ni me paga ni nada, que hacen sus productos con material reciclado y que es: 'No hay planeta B'. Yo respeto a todo el mundo, pero pongo mi granito de arena recomendando que nos hagamos vegetarianos", pide el nuevo piloto de LCR Team.

