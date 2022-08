Mir: "No soy el único que no sabe dónde correrá el año que viene"

Cargar el reproductor de audio

La noticia de la retirada de Suzuki a final de temporada provocó una sacudida enorme en el paddock del campeonato. Ya no solo por la pérdida de uno de los constructores, sino por las dos motos que desaparecerán. El portazo de la marca de Hamamatsu puso inmediatamente en el mercado a su pareja de pilotos, que, si hay que fiarse de su testimonio, confiaban en poder renovar sus contratos con el fabricante nipón.

Hace unas semanas se anunció que Alex Rins sustituirá a Alex Márquez en la estructura LCR, que todavía debe anunciar al compañero del barcelonés. En ese sentido, todo parece dispuesto para que sea Ai Ogura quien se suba al prototipo que actualmente conduce Takaaki Nakagami.

Con Marc Márquez todavía con contrato en vigor –su acuerdo expira en 2024–, la salida de Pol Espargaró puede darse por hecha –el catalán regresará a KTM, pero a la formación Tech3–. La vacante que deje el #44 en el garaje del equipo Repsol es la que, sobre el papel, debe ser para Mir. A pesar de ello, los distintos condicionantes que han intervenido han dilatado la negociación de Mir con Honda, que considera tener la sartén por el mango.

Llegados a este punto vale la pena recordad que Honda ya quiso contratar al de Palma en el pasado, cuando debutó en MotoGP (2019), pero que él prefirió enfundarse en el mono de Suzuki que en el de LCR, la única alternativa que le ofreció entonces HRC.

"No estoy preocupado por mi futuro; si alguien me quiere, perfecto. Si no, me quedaré en casa", soltó Mir, aparentemente tranquilo, este jueves y desde Silverstone, donde este domingo el Mundial retoma su actividad.

A pesar de esa aparente serenidad del corredor de Palma, el campeón del mundo de hace dos años es consciente de la volatilidad de las cosas, de modo que prefiere no dar más detalles acerca del asunto más candente del momento.

"Cualquier cosa que diga sobre mi futuro me perjudicará, de modo que prefiero no hablar. Lo único que puedo decir es que espero poder dar noticias pronto por mi propia calma. La situación ha venido así; hay mucha gente que no sabe dónde va a correr, no soy el único", prosiguió el #36, que sigue sin haber recibido explicaciones de Suzuki acerca de la espantada que protagonizará la compañía a final de este ejercicio: "No es que los responsables de Suzuki no quieran darnos respuestas, sino que ni siquiera ellos las tienen".