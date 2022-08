Quartararo reconoce que se obsesionó con la Long Lap de Silverstone

Cargar el reproductor de audio

Después de un parón veraniego de cinco semanas, los pilotos de MotoGP vuelven a la carga durante el Gran Premio de Gran Bretaña, programado este fin de semana en el circuito de Silverstone.

Uno de los pilotos que llegan más motivados al circuito británico es Fabio Quartararo, vigente campeón y sólido líder de 2022. Sin embargo, esta no será una carrera normal para el piloto oficial de Yamaha.

El pasado 26 de junio, Fabio Quartararo tocó a Aleix Espargaró, un incidente que ofeció motivos suficientes a Dirección de Carrera para imponer una penalización al piloto de Yamaha. Como resultado, el francés, que está a poco más de veinte puntos de Espargaró, tendrá que realizar una long lap este domingo en el trazado británico.

"Me siento contento de regresar, voy a abordar este fin de semana como haría cualquier otro centrándome en cómo hacer las cosas", introdujo el piloto francés durante la rueda de prensa de la cita británica.

Ante esta situación, Fabio Quartararo no dudó en mostrar, junto a su equipo, su desacuerdo respecto a la penalización. "Entiendo que quieran cambiar las normas desde la caída de Barcelona, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre el pilotaje responsable y un lance de carrera".

"Sé que me caí e hice caer a Aleix y que podría haber conseguido un buen resultado, pero no veo sentido. Tienen que encontrar ese equilibrio para que no se convierta este deporte en un deporte insulso", comentó crítico el piloto de Niza, que no se muestra excesivamente preocupado por la penalización.

"La long lap es importante, pero no es la última carrera del año. No me tengo que volver loco. Tengo que hacerla lo máximo posible e intentaré trabaja de la mejor manera posible. Luego ya veremos".

"Confieso que en la primera parte de las vacaciones estuve obsesionado con hacer la Long Lap de la manera más rápida posible. Prefiero perder un par de décimas y asegurarme que no me pierdo la carrera".

Asimismo, el piloto francés no descarta mostrarse competitivo en un circuito especial para la fábrica japonesa.

"No hemos comenzado ni los libres, así que no sé qué esperar. Va a ser una carrera diferente porque hay un reto distinto. Tengo esa cantidad de vueltas para realizar la Long Lap y hasta que llegue la carrera trazaré un viernes y un sábado normales, afrontando el domingo con otra estrategia".

"En categorías anteriores nunca fui rápido enes te circuito, pero en mi año como rookie en MotoGP fue la primera vez que sentí que podría luchar por a la victoria antes de empezar la carrera. El año pasado pude luchar por la victoria y este es un circuito que especialmente técnico, sobre todo en el primer sector. Ya veremos qué tal se nos da este año y creo no hay ninguna razón para ir lentos".

"Creo que la Long Lap va a ser un gran reto para nosotros y me siento preparado".

En 2023, será la primera vez que comenzará la temporada en Europa desde 2006, concretamente en el trazado portugués de Portimao.

"Yo como no estaba en 2006, para mí es lo mismo arrancar en un lugar que en otro. Será un circuito distinto y una carrera diurna, pero a mí me encanta ese circuito, así que estará bien".

Por último, el piloto francés se pronunció sobre la retirada de Andrea Dovizioso, piloto que ejerce actualmente en el equipo satélite de Yamaha.

"Ha tenido un año difícil, se tomó un año sabático y todos sabemos lo difícil que es cuando tienes retomar tras vez la competición pero que si no está disfrutando entiendo que haya adoptado esta decisión. Ha tenido una gran carrera con14 o1 5 victorias en MotoGP. Así que le deseo todo lo mejor".