Joan Mir: “Márquez se ha ganado ser el favorito, aunque vuelva de una lesión”

Joan Mir ganó de forma tan sorprendente como merecida el campeonato del mundo de MotoGP 2020, un título que llegó en plena pandemia por el coronavirus, en medio de una temporada atípica con un calendario comprimido de carreras solo en Europa y con un gran ausente, el lesionado Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo y seis de MotoGP.

A falta de casi dos meses para arrancar el curso 2021 en Qatar, nadie sabe si Márquez volverá de su lesión a la parrilla en las primeras carreras, o si lo hará a tiempo para poder engancharse a la lucha por el campeonato.

“Cuesta mucho volver tras una lesión”, admite Mir, que en 2019 estuvo varias semanas de baja tras una fortísima caída en Brno y sabe de qué habla.

“Si fuera otro piloto no dudaría de que lo tendría difícil, pero tratándose de Marc no tengo duda, con ocho mundiales a sus espaldas, puede estar para ganar ya en la primera carrera, así que si está para ganar desde el principio, no me sorprendería en absoluto. Después de ocho títulos, creo que merece la etiqueta de favorito, aunque vuelva de una gran lesión”, explicó Mir este miércoles por la tarde, en un encuentro telemático con los medios.

De momento, Márquez sigue lesionado, no hay mucha información sobre los plazos de la recuperación del de Honda y Mir se ve muy capaz de defender su corona.

“El único piloto que veo más favorito que yo en este momento es Marc, creo que va a volver, no sé si al 100%, pero si vuelve, no dudo que será competitivo desde el principio, tiene mucha experiencia y un paquete muy competitivo. Será un rival muy difícil de batir, pero intentaré estar a la altura”, advirtió el corredor de Suzuki.

En su segunda temporada en la clase reina, Mir consiguió ganar el título, algo al alcance de muy pocos. El mallorquín sueña con perpetuar su dominio.

“Espero, es por lo que estoy luchando cada día. El año pasado demostramos bastante constancia, cabeza fría y supimos cuándo apretar. Creo que puedo ser un piloto más rápido todavía, sobre todo los sábados y a principio de carrera, todo eso nos hará mejorar y es clave. Encontrar un paquete más competitivo, y no digo que sea solo culpa de la moto, es algo que debemos mejorar”, explica.

“Mirándolo desde fuera, tiene mucho mérito ganar el título sin haber hecho prácticamente ninguna primera fila de parrilla. Si ganamos en ese aspecto, tendremos constancia y podremos luchar las carreras desde la primera vuelta, y eso me hace falta”, añade.

Como campeón del mundo, Mir tiene derecho el próximo año a lucir el número 1 en el carenado de su Suzuki, un privilegio que aún no ha anunciado si va a utilizar.

“El 1 es un número que luce mucho y que no puedes elegir, son dos factores positivos para llevarlo. El 36 es el número con el que he llegado hasta el Mundial, con el que he ganado dos títulos de momento y es el número de trabajar, de ‘currar’, y eso es una parte positiva también. Pero es un número que siempre voy a tener y siempre podré elegir, lo dejo ahí. Lo anunciaremos el 12 de febrero”, argumentó.

Como no podía ser de otra manera, Mir abordó el tema de la salida de Davide Brivio como director del equipo Suzuki.

“A mí (la noticia) me pilló en chancletas de vacaciones en Tenerife, justamente la única semana de vacaciones del año”, exclamó el corredor.

“Me llamó Davide y a él hasta en vacaciones le cojo la llamada. Me dijo que no seguía, no me lo creí y pensé que era broma, me quedé impactado por el tema y luego empezamos a hablar y me explicó que tenía otro proyecto en la F1 y que creía que era el momento oportuno para hacerlo”.

Pese a la impactante noticia, Mir no pierde la calma y cree que el equipo está listo.

“Davide me dijo que había dejado un equipo en Suzuki que funcionaba, y en eso le doy la razón. El equipo está más que capacitado para sacar esto adelante, pero no me atrevo ni a vetar, ni a señalar a alguien como sustituto, pero sí creo que dentro de Suzuki hay gente para hacer el trabajo de sobra. Confío mucho en ellos, y también en Shinichi Sahara [líder del proyecto de Suzuki], que seguramente será quien tome la decisión. Espero que no echemos de menos a Davide”, zanjó el piloto de Mallorca.