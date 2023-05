Marc Márquez no pudo rematar la que estaba siendo una gran carrera de retorno al Mundial de MotoGP. El piloto español ya avisó el sábado del Gran Premio de Francia rozando la pole y finalizando quinto en una carrera al sprint marcada por el incidente con Pecco Bagnaia. Y, aunque se esperaba que no pudiera luchar delante esta carrera larga por la falta de ritmo de la Honda y de costumbre tras volver de la lesión, sí que pudo aprovechar las circunstancias para luchar en el grupo de cabeza.

Y es que la carrera salió de eliminación. Márquez pudo hacer valer sus armas en la salida y se colocó primero. Una vez que cedió el puesto ante Jack Miller, el ocho veces campeón del mundo aprovechó incidentes como el de Maverick Viñales y Bagnaia para quedarse delante.

Aunque, pasadas las vueltas, el #93 no pudo aguantar el empuje de Marco Bezzecchi, que acabó consiguiendo su segunda victoria en 2023 con bastante margen, sí que pudo quedarse segundo, por delante de las dos Pramac Racing. Quien le dio guerra fue Jorge Martín, que le alcanzó para robarle el segundo puesto. Y en plena pelea con él, el de Cervera se fue al suelo justo después de que el madrileño le terminara de superar.

A pesar de que Márquez perdió 16 puntos en un día en el que pudo recortar de cara al campeonato por el 0 de Bagnaia, el catalán no se mostró enfadado sino satisfecho por el nivel que pudo mostrar, reconociendo que estaba disfrutando como hacía mucho tiempo que no lo lograba sobre una moto.

Así lo explicó: "Estaba disfrutando muchísimo, como un niño, como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Me cansé mucho porque estaba yendo al límite, como se vio en toda la carrera, pero era la única forma de estar allí. Pero prefiero hacer una carrera como esta y terminar así, en el suelo, que acabar el décimo".

"El problema es que veía el podio muy cerca, y sabía que, si me pasaba Jorge, en la recta seguramente me pasaría también Zarco", siguió Marc. "Allí es donde cometí el único error de la carrera. Pero demostramos que estamos allí, que velocidad hay. Sí que me costó demasiado adelantar y tuve que hacerlo en puntos demasiado arriesgados".

Además, Márquez recordó que para luchar por el campeonato, hace falta mejorar la Honda: "Pesan por el campeonato los puntos que podría haber ganado, pero para pelear y ganar el Mundial tiene que mejorar la moto. En el box ya he dicho que estoy preparado, como hace mucho tiempo que no lo estaba. Pero no puedes ir al límite en todas las carreras. Esta vez lo salvamos con la goma dura delantera. Lo más importante ahora para mí es demostrarme que estoy allí, y esperar que lleguen cositas de Japón", reconoció.

Por último, tras probar el chasis de Kalex durante este fin de semana, Márquez llegó a la conclusión de que no es la solución, por la línea de su compañero Joan Mir: "El chasis nuevo aporta un poquito, pero no es la solución. No sé si la solución llegará esta temporada o no. Yo soy muy exigente conmigo mismo, y me prepararé al máximo para las tres carreras que viene. En el Mundial estamos lejos, y cuando te pierdes tres carreras, el título es un objetivo poco realista, pero yo seguiré dando el máximo", finalizó.