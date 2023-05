Pecco Bagnaia se vio obligado a perder una posición por un adelantamiento agresivo pero justo a Jack Miller en el GP de España de hace dos semanas. En la carrera al sprint de este sábado en Le Mans, el vigente campeón del mundo se enzarzó en una dura batalla con Marc Márquez, que desembocó en un agresivo adelantamiento por parte de este último, teniendo un ligero contacto con el piloto de Ducati en la chicane Dunlop.

Bagnaia lo agradeció, pero admite que tenía miedo de recibir una penalización como la que recibió en Jerez cuando intentó adelantar a Márquez, lo que finalmente pudo hacer en la vuelta 10 para terminar tercero.

"Sólo le dije [después de la carrera] que [las carreras] tienen que ser siempre así, con luchas agresivas y que se nos tiene que permitir hacerlo y no tener miedo a las sanciones, porque sinceramente yo tenía miedo detrás de él", dijo Bagnaia sobre su batalla con Márquez en una carrera al sprint que finalmente ganó Jorge Martín.

"He tenido dos oportunidades en la curva siete y me he dicho a mí mismo 'voy o no voy', porque si te tocas, de lo que hablamos ayer [en la reunión con los comisarios], tienes que perder una posición. Así que tuve cuidado con eso".

Durante la reunión de la Safety Comission del viernes, el jefe del Panel de Comisarios, Freddie Spencer, se reunió con los pilotos para discutir la actuación de los comisarios de MotoGP en 2023 tras los numerosos incidentes ocurridos en las primeras carreras.

Se entiende que Spencer aclaró qué incidentes se castigarían, incluyendo cualquier toque cuando los pilotos se adelantan entre sí o cualquier contacto que perjudique a un piloto. Varios incidentes de este tipo se produjeron durante la carrera al sprint en Le Mans, lo que llevó a varios pilotos a expresar su frustración por la falta de coherencia de los comisarios un día después de su reunión.

Luca Marini, piloto del VR46 Ducati, consideró que la reunión había sido una pérdida de tiempo: "Estoy realmente enfadado por la decisión de Dirección de Carrera de hoy, porque es realmente extraño tras hablar ayer de todo".

"Dijeron que el hecho de que Pecco perdiera una posición en Jerez [por tocar al adelantar] era correcto para ellos. Entonces, ¿por qué hoy no aplican la misma regla? Porque Brad Binder me empujó fuera de la pista, Márquez tocó a Pecco cuando le adelantó. Así que, otra vez no hay coherencia. Es extraño".

"Al final de toda la Safety Comission, pregunté '¿así que ahora la regla es: si hay un contacto y un piloto gana una posición, y causa una consecuencia al piloto, hay que ceder una posición?'. Dijeron que sí. Hoy ha habido un episodio claro de esto y no han aplicado la norma. Esto me enfada porque si Binder hubiera cedido una posición yo estaba en la posición correcta para ser segundo hoy".

"Para mí, no es un problema con los otros pilotos: es tomar una decisión, mantener la misma norma durante la temporada y luego, la próxima temporada, cambiar. Hoy, viendo el resultado, sí [la reunión fue una pérdida de tiempo]".

El piloto de Aprilia Aleix Espargaró, que también se vio envuelto en una carrera difícil, pidió que los medios de comunicación dejaran de hacerle preguntas sobre los comisarios, ya que considera que "no tiene sentido" seguir hablando de su incoherencia.

"No quiero hablar más de los comisarios, no tiene sentido", dijo enfadado. "Desde hoy hasta Valencia, por favor, no preguntéis porque no voy a responder. No tiene sentido, no hay ninguna diferencia sobre nada. Así que intentaré disfrutar de la vida lo máximo posible, pilotaré como me sienta, intentaré estar limpio porque soy un piloto limpio. Si me toco con alguien y quieren penalizarme, me penalizarán. Vimos las mismas acciones un par de veces en Jerez, y [las mismas] hoy, y no hubo reacción. Eso es todo por mi parte", dijo.

Marc Márquez también está frustrado por el tema, calificándolo de "estúpido", ya que considera que todos los accidentes castigados en 2023, aparte de su caída con Miguel Oliveira en Portugal, fueron incidentes de carrera. El piloto de Honda cree que las carreras duras son una parte intrínseca de MotoGP y penalizar incidentes menores sólo tendrá un efecto negativo en las carreras.

"Para mí la situación está clara: debemos dejar de hablar de estos incidentes de carrera", dijo Márquez. Es una estupidez. Ya ayer para mí fue bonito que los comisarios vinieran a la comisión de seguridad y lo agradecí mucho. Estuvimos hablando, éramos 15 pilotos y cada uno tenía su opinión. Mi opinión, y se lo digo a ellos, es que todo lo que ha pasado este año ha sido un incidente de carrera, sólo el mío debería haber sido penalizado, porque fue un gran error".

"Todos los demás fueron incidentes de carrera. Entonces empezaron a hablar de poner más penalizaciones, diferentes advertencias: si tenemos más penalizaciones, hablaremos más y más de esto. Esto es MotoGP, a veces tienes pequeños contactos como hoy, a veces no puedes evitarlos, en ocasiones el piloto que está fuera no quiere ceder y no tienes espacio. Si cometes un gran error como el que cometí en Portimao, debe ser penalizado. Pero por lo demás, a la gente le gusta ver ese tipo de espectáculo", valoró.

"Si empezamos a ser muy estrictos con estas situaciones, hablaremos cada fin de semana de este tipo de cosas y el problema es que será muy difícil adelantar. Es mi undécimo año en MotoGP, y cuando empecé... por supuesto, era otro extremo, pero [necesitamos] algo intermedio".

Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Jorge Martín, Pramac Racing caída Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo ha presentado sus propias quejas sobre los comisarios esta temporada, pero cree que nada cambiará porque ninguno de los pilotos se pone de acuerdo sobre qué incidentes merecen un castigo.

"Somos 22 pilotos", afirma el piloto de Yamaha. "Luego hay tres comisarios, y es difícil que todo el mundo esté de acuerdo en una cosa. Sobre mi incidente de Jerez [cuando colisionó con Oliveira], algunos pilotos dicen que pude evitar la caída. Otros dicen que fue imposible".

"Sea cual sea el caso, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Todos nos quejamos, pero al final alguien estará de acuerdo y alguien se quejará. Así que, al final, nadie estará de acuerdo", finalizó el galo.