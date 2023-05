Vídeo: Márquez se cae cuando estaba a punto de hacer podio en Le Mans

Después de toda la locura del inicio de la carrera del Gran Premio de Francia 2023 de MotoGP, en donde Pecco Bagnaia y Maverick Viñales se fueron al suelo después de tocarse, lo mismo que ocurrió con Luca Marini y Alex Márquez, parecía que el podio estaba sentenciado.

Marco Bezzecchi lograba aventajar en varios segundos a Marc Márquez y Jorge Martín, quienes protagonizaban un bonito duelo rueda a rueda por la segunda plaza. Sin embargo, esa lucha entre los españoles acabó cuando, a dos giros del final, el de Honda perdió el control de su moto y acabó en la grava.

Mira cómo fueron el resto de caídas en la carrera del Gran Premio de Francia 2023 de MotoGP: Vídeo: Viñales se toca con Bagnaia en Le Mans y acaban en el suelo

De esa forma, el catalán no pudo firmar un gran regreso al mundial, en donde su objetivo era acabar entre los ocho primeros y no sumó ningún punto en el domingo de carreras en Le Mans. Así pues, perdió entre veinte y dieciséis unidades en la clasificación general, que aunque no es candidato al título después de no estar presente en varios grandes premios, hacen mucho daño a sus sensaciones.

Su incidente ocurrió en la séptima curva del trazado galo, lo que le dejó cabizbajo por no poder acabar la prueba, aunque puede estar contento por cómo lo hizo en el resto del fin de semana, rozando la pole position. En su regreso al garaje, Marc Márquez no se quitó el casco, muestra evidente de su enfado, más cuando se trataba de la carrera 1.000 de la historia, por lo que deseaba un buen resultado.

El próximo intento que tendrá el español por volver al podio será en el Gran Premio de Italia, el 11 de junio en el circuito de Mugello, uno en el que las largas rectas podrían ser un factor clave para el desarrollo de la que será la sexta cita de la temporada 2023 de MotoGP.

