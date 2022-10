Cargar el reproductor de audio

Buriram.- El italiano, ganador de una etapa del Dakar y de varias carreras este año en MotoAmerica, llegó casi por sorpresa a Tailandia para sustituir al lesionado Joan Mir al manillar de la Suzuki. Como era previsible, sin experiencia con esta moto y casi un año sin subir a una MotoGP, Danilo Petrucci acabó último la clasificación y saldrá en la parte final de la parrilla.

"Tienes que entender la moto para entender la vuelta rápida. Esta mañana seguí a Alex Rins, pero él hace una trazada muy distinta. En esta moto, todo sucede en el paso por curva", explicó al final de la jornada.

Petrucci está entusiasmado con la moto y la oportunidad, pero todo le está pasando muy rápido, incluso los rivales.

"Estos tíos tienen mucha prisa, no me dan tiempo a aprender la moto. Evidentemente que todo se complica en la cronometrada", justificó sus tiempos.

Petrux se concentró para hacer una buena vuelta y lograr escalar alguna posición en la parrilla, pero no pudo concretarlo.

"Hice una vuelta solo, pensaba que era la vuelta perfecta, pero luego me di cuenta de que me faltó un poco", admitía.

El cansancio por el pilotaje, aliñado por un calor y una humedad asfixiantes, están dejando exhausto al de Terni.

"Estoy destrozado físicamente. Pero me dicen que, con esta moto, quien se cansa puede ir rápido. Y si es por eso, ganaré la carrera", bromeó.

El ex de Ducati y KTM es consciente que está como sustituto en Suzuki, que no ha llegado a hacer la hombrada. "No quise meter la pata", dijo para que se entienda que no ataque a fondo.

"En Superbikes, las fuerzas son distintas. Ni la frenada es tan fuerte como con la MotoGP, ni las aceleraciones son tan bestias. Elegí el peor circuito para volver", se resignó.

