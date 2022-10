Cargar el reproductor de audio

Buriram.- El australiano completó en Motegi uno de las mejores carreras de su vida, logrando una victoria brillante y aplastante, y lo hizo el pasado domingo partiendo desde la séptima posición de la parrilla, idéntica casilla desde la que saldrá este domingo a la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia.

Para Jack Miller, la clasificación en la Q2 no fue buena, y pese al precedente de Japón, tener que remontar desde la tercera fila del encasillado no le resultará fácil, sobre todo por la súper población de Ducati que tiene por delante.

"Tuvimos un problema con el motor en la segunda salida; una pena", explicó para entender su clasificación.

"El ritmo es bueno, me siento bien, pero arrancando el séptimo veremos", advirtió el de Ducati.

"Creo que lo puedo hacer bien y adelantar a varios pilotos en la salida. El problema es que tengo a varias Ducati delante, con el mismo sistema que yo", en referencia al dispositivo de altura trasero de la Desmosedici.

Para Miller, el problema con su motor no tiene mayor importancia de cara a la carrera, ve más complicado el tema de la resistencia antes el calor y humedad reinantes.

"En el cuarto ensayo hice 18 vueltas, terminé destrozado. El problema con el motor estará solucionado porque colocaran uno nuevo", zanjó ese tema.

A falta del warm up del domingo por la mañana, Miller espera dar un pasito más.

"Creo que podemos encontrar un poquito más de potencial para mañana".

En este circuito, con frenadas fuerte antes de curva de mucho ángulo, las Ducati están marcando la diferencia.

"He mejorado en la entrada de la curva, me he reseteado para conseguir más paso por curva y salir mejor".

De cara a la carrera, Miller no quiso hacer muchos pronósticos, pero sí advirtió que Pecco Bagnaia no va a estar solo en la pelea.

"Fabio estará allí y Jorge ha sido muy rápido todo el fin de semana", en relación a Fabio Quartararo y Jorge Martín, cuarto y segundo, respectivamente, en la parrilla.