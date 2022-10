Crutchlow: "No soy estúpido; sabía que no podía volver y estar delante"

Cargar el reproductor de audio

Cal Crutchlow, que el próximo sábado cumplirá 37 años, se retiró al final de la complicada temporada 2020, marcada por la pandemia, al no renovar Honda su contrato de fábrica para correr con LCR. Inmediatamente, Yamaha apostó por su experiencia y profesionalidad para ofrecerle el puesto de probador de la casa de Iwata, sustituyendo a Jorge Lorenzo.

En 2021, el británico ya tuvo que abandonar su retiro de la competición para sustituir, durante cuatro carreras, al lesionado Franco Morbidelli en la estructura satélite Petronas: Estiria (17º), Austria (17º), Silverstone (17º) y Aragón (16º), no logrando sumar ningún punto antes de, por segunda vez, despedirse de MotoGP.

Pero nuevamente este año Yamaha tuvo que echar mano del corredor de Coventry al renunciar Andrea Dovizioso a seguir compitiendo y anunciar su retirada, que se produjo tras el Gran Premio de San Marino.

Desde entonces, Crutchlow, pese a que no estaba en sus planes regresar al Mundial más allá de hacerlo en alguna puntual sustitución, tuvo que cambiar la mentalidad y reconvertirse de nuevo, a sus 36 años, en un atleta de primer nivel. Y el tres veces ganador de carreras en la clase reina, con 19 podios y cuatro poles en su palmarés, no está defraudando en absoluto.

En su estreno, en Aragón, ya mejoró su mejor clasificación de 2021, al terminar 14º sumando dos puntos. En Japón (15º) volvió a sumar, su peor resultado hasta ahora llegó en Tailandia (19º) con lluvia, mientras que este pasado doblete lo ha saldado con una 13ª posición en Phillip Island, y una 12ª en Sepang.

En solo cinco carreras, Cal ha sumado diez puntos, solo cinco menos de los conseguidos por Dovizioso en 14 apariciones, dos menos que su compañero Darryn Binder en toda la temporada, y exactamente los mismos que Franco Morbidelli en este periodo de cinco grandes premios.

"Estoy satisfecho porque hago mi trabajo y lo acepto", explicó el británico el domingo tras lograr su mejor resultado del año hasta ahora, y el mejor desde el GP de Teruel 2020, disputado el 25 de octubre de aquel año.

A Crutchlow no le convencía la idea de volver de forma permanente, pero una vez aceptado el encargo de Yamaha, lo asumió con enorme profesionalidad.

"Eso es lo principal, que lo aceptes y lo hagas. Cuando te comprometes no puedes hacerlo a medias, porque si haces eso en este campeonato, te lesionas", dijo para hacer notar el nivel de dificultad que entraña pilotar una MotoGP.

Desde que Dovizioso anunció por sorpresa que se retiraba (el 4 de agosto) hasta que Cal tuvo que subirse a su moto (16 de septiembre), pasó tiempo suficiente para que el británico se preparara física y, sobre todo, mentalmente, para volver a competir en la elite.

"Estas no son carreras en las que puedas decir: ‘ok, voy a quedarme en la parte de atrás y limitarme a rodar tranquilamente’. Si haces eso y no activas los neumáticos, ni empujas, aquí te haces daño", advierte antes de añadir: "Además, eso te acabaría descentrando y te llevaría a cometer errores".

En su rol de probador y piloto sustituto, Crutchlow sabe que Yamaha puede pedirle que dispute carreras, como ya pasó en 2021 y también ahora, por más que sepa que el nivel actual de la categoría hace casi imposible acceder a los puestos delanteros.

Pese a ello, Crutchlow está ofreciendo un rendimiento que nadie podía ni siquiera imaginar con una moto que se ha convertido en un verdadero jeroglífico para los corredores de la marca.

"Creo que soy lo suficientemente competitivo, pero no para rodar delante. No soy estúpido, me retiré hace dos años. Sabía que no podía volver a correr cada fin de semana y estar delante. Pero estoy contento con mi trabajo y Yamaha también".

