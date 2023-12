Las carencias de Yamaha en MotoGP: giro, potencia, aceleración...

Durante mucho tiempo, la Yamaha tuvo la reputación de contar con las habilidades opuestas a la Ducati en MotoGP, esto es, una muy buena manejabilidad en las curvas que compensaba cierta falta de potencia. Pero mientras que la Desmosedici ha ganado en agilidad hasta convertirse en la referencia de la parrilla, a la M1 le ha pasado lo contrario: ha ido perdiendo su principal cualidad, mientras que las ganancias en el motor se han mantenido mínimas.

"Todo el mundo piensa que Yamaha tiene una moto suave", dijo el piloto probador de la marca de los tres diapasones, Cal Crutchlow, en 2022. "Ya no es así, no como la que conducía antes. Ha cambiado mucho y sé por qué, pero no es fácil volver a lo que teníamos antes".

Fabio Quartararo comparte esta opinión, al no encontrar el comportamiento del que disfrutó en su debut en MotoGP. "De hecho, es extraño, pero es como si hubiera cambiado completamente de moto. He cambiado mi estilo de pilotaje", explicó el francés en el Gran Premio de Tailandia de este año. "Miré la vuelta que hice en 2019 aquí, comparada con la de 2022 y la de este año: ¡no se parece en nada a esa! La moto giraba mucho más; ahora freno mucho más fuerte. He seguido con la misma marca, pero la moto ha cambiado completamente, aunque no para mejor: es diferente".

Sin embargo, el 'Diablo' parece ver más aspectos negativos que positivos, ya que la Yamaha ya no tiene su agilidad histórica en las curvas. "El giro que teníamos en el pasado ha desaparecido y eso es algo que tenemos que recuperar", confirmó el campeón del mundo de 2021 en una entrevista con Motorsport.com. "La moto de 2019 tenía un giro 'loco' y eso me ayudó mucho. Pero perdimos muchas cosas y sólo ganamos unas pocas".

"Después de cuatro años, no es normal: si miras mis tiempos en Tailandia, o lo que sea, eran exactamente los mismos que hace cuatro años, pero sintiéndome mucho más al límite y siendo yo mismo mejor piloto que hace cuatro temporadas. Y tenemos más potencia que en 2019".

"Así que tenemos que encontrar una manera de mantener los elementos positivos y mejorar siempre, porque hoy, [cuando] damos un paso adelante, luego hay un paso atrás. Un paso adelante, un paso atrás. Y nunca consigues mantener los elementos positivos que ganas, siempre pierdes de una forma u otra", detalló el de Niza.

Pero, ¿cómo llegó Yamaha a perder su principal punto fuerte? Puede que el fabricante de Iwata haya roto cierto equilibrio al intentar ganar potencia. El año pasado, Crutchlow consideraba que los cambios en el motor habían hecho a la M1 más "agresiva", un comportamiento también influenciado por la deriva actual de MotoGP. Con la llegada del dispositivo 'holeshot' y el desarrollo de la aerodinámica, se ha dado una cierta impresión de pesadez en las motos.

Y así, los progresos realizados en un ámbito también pueden complicar la tarea en el otro. Con una velocidad punta que ya es inferior a la de la competencia, Yamaha no puede permitirse tener demasiada carga aerodinámica, porque si bien esto supondría una ganancia en estabilidad, el rendimiento en las rectas se vería afectado.

Quartararo confirmó la necesidad de "encontrar el equilibrio entre aerodinámica y potencia" tras probar un nuevo carenado en el Red Bull Ring. "Realmente no puedes poner un carenado más grande porque en una recta muy corta como ésta, ya estás alcanzando los 7 u 8 km/h. Es enorme", explicó el verano pasado.

Así que Yamaha no sólo debe trabajar en la aerodinámica; también necesita mejorar su motor. Mientras que Quartararo pide a gritos más potencia, Crutchlow cree que se necesita un motor más suave para acelerar mejor: en su opinión, aquí es donde los rivales marcan la diferencia.

"El motor necesita ser más suave", confirmó el inglés a la web oficial de MotoGP. "Sí, necesitamos potencia, este motor de 2024 tiene más potencia, lo que es bueno. Uno de los elementos clave es hacer la moto más suave a la salida de las curvas, eso es lo que hacen las otras fábricas. Ponen la potencia en el suelo, no giran y así encuentran agarre. Entonces, al final de la recta, son más rápidos. Eso es lo que queremos mejorar".

"Es difícil con los pilotos titulares porque cuando yo era lo era sólo me fijaba en la velocidad punta a final de recta, pero no siempre funciona así. [...] Estoy bastante seguro de que será mejor en 2024 que con lo que tenemos en 2023. Ya veremos", dijo claramente.

Independientemente de que los avances en el motor se produzcan al principio o al final de las rectas, Quartararo cuenta en cualquier caso con ello para poder aprovechar después elementos aerodinámicos más importantes. "Al final, para mí, la velocidad punta es importante porque si no tienes potencia, no puedes utilizar una mayor aerodinámica", resumió. Por tanto, Yamaha debe progresar... en todos los frentes.