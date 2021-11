A qué hora es la carrera de MotoGP del GP del Algarve y cómo verla

¿A qué hora empieza la carrera del GP del Algarve de MotoGP 2021?

Día : domingo 7 de noviembre de 2021

Hora de inicio de la carrera de Portimao : 14:00h (hora peninsular en España)

Este domingo 7 de noviembre se disputa en el circuito de Portimao la carrera de MotoGP del GP del Algarve, la penúltima de la temporada 2021, programada a 25 vueltas. Aunque entre España y Portugal hay una hora de diferencia, se mantiene el horario habitual y si todo va normal arrancará a las 14:00 horas (las 13:00h local o si nos lees desde Canarias). Si no hay incidentes, 45 minutos después conoceremos al ganador.

Aunque la carrera de MotoGP mantiene su horario, la de Moto3 se retrasa hasta las 12:20h, mientras que Moto2 será la última del día, a las 15:30h.

Hora de la carrera del GP del Algarve 2021 de MotoGP en Latinoamérica

Países Horario México Costa Rica Guatemala Nicaragua 06:00 Colombia Perú Ecuador Panamá 07:00 Venezuela Bolivia 08:00 Argentina Chile Paraguay Uruguay 09:00 Cómo ver la carrera del GP del Algarve 2021 en España Canal para ver MotoGP : DAZN, Movistar+ (canal DAZN 2) y Videopass.

Dónde ver MotoGP : Televisión, smartphone, tablet, PC, Smart TV y consolas. La carrera de MotoGP del GP del Algarve, como casi todas las de esta temporada, solo se puede ver en España pagando, bien DAZN, Movistar + (mismo contenido y mismos periodistas que DAZN) o VideoPass. Si quieres verla por DAZN, te puedes suscribir por 9,99€ al mes o 99,99€ al año (ahorras dos meses), con un mes gratis de prueba y sin compromiso de permanencia. Además, incluye el resto deportes de la plataforma como WorldSBK o la Fórmula 1, entre otros. Atento: Los horarios del GP de México 2021 de Fórmula 1, ¡ojo! Si eres cliente de Movistar + con el paquete Fusion contratado, puedes añadir los canales de motor por 10€ extra y ver ahí exactamente el mismo contenido que en DAZN. La carrera de MotoGP del GP del Algarve se emitirá a través del canal DAZN2. Además, en España también está disponible el Videopass de MotoGP. Su precio actual está rebajado a 19,99€ para ver el final de temporada y ofrece acceso a todo el contenido hasta la primera carrera de 2022, aunque la narración es en inglés. Vídeo: la parrilla de salida del GP del Algarve 2021

¿Puedo escuchar el GP del Algarve de MotoGP 2021 por la radio?

Ninguna de las principales emisoras de radio españolas narra completas las carreras de MotoGP, y la de Portimao tampoco será una excepción. Sin embargo, en algunas cadenas, coincidiendo este domingo con su programación deportiva a esa hora, sí es posible que sigan lo que ocurre en el GP del Algarve, aunque lo más seguro es que solo te enteres del resultado final.

Cómo y dónde seguir la carrera del GP del Algarve 2021 de MotoGP desde España

DAZN arrancará el previo de la carrera de MotoGP después de finalizar Moto3, sobre las 13:20h. A esa misma hora en nuestra web, Motorsport.com, pondremos en marcha nuestro habitual DIRECTO contándote al instante todo lo que ocurra desde que se forme la parrilla en Portimao hasta las entrevistas previas al podio.

Cuándo puedo ver los mejores momentos del GP del Algarve 2021

DAZN dejará disponible en la plataforma la carrera de MotoGP en Portimao desde el mismo instante de la emisión en directo, por si quieres verla en diferido, pudiendo elegir el punto que quieras incluso rebobinar si llegas tarde al inicio.

El espacio resumen de DAZN, domingo de carreras, con lo mejor del día y las entrevistas a los protagonistas, cambia su horario y no vendrá hasta que acabe Moto2, sobre las 16:15.

Los clientes de Movistar + tienen disponible durante siete días desde su emisión toda la programación del Gran Premio del Algarve y a lo largo de la semana también se repetirán las carreras. En su caso, tendrán que acceder al apartado 'Guía' y seleccionar el canal DAZN2.

Además, las cuentas de Twitter de DAZN y MotoGP colgarán vídeos a lo largo de todo el domingo con momentos destacados de las carreras en Portugal y, entrando en la web oficial del campeonato, hay contenidos gratuitos solo con registrarse.

Y si aún no te has bajado nuestra App gratuita para iOS y Android, no esperes más. ¡Pincha en el siguiente banner y empieza a ver todo el contenido de Motorsport.com!

Resultados de los entrenamientos de MotoGP del GP del Algarve 2021

Resultados del FP1 del GP del Algarve de MotoGP

Resultados del FP2 del GP del Algarve de MotoGP

Resultados del FP3 del GP del Algarve de MotoGP

Resultados del FP4 del GP del Algarve de MotoGP

Resultados de la Q1 del GP del Algarve de MotoGP

Resultados de la Q2 del GP del Algarve de MotoGP

Resultados del warm up del GP del Algarve de MotoGP

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos del GP del Algarve 2021 de MotoGP)