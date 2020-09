El Diablo arrancó en primera línea y rodaba en los puestos de cabeza cuando, de repente, se fue recto a la tierra porque al accionar la maneta del freno delantero cedió hasta llegar a tocar con el manillar. Eso le recolocó a la cola del pelotón y desde allí comenzó la segunda carrera tras el tremendo accidente entre Johann Zarco y Franco Morbidelli.

A pesar de que sus técnicos le cambiaron las pinzas de freno, Fabio Quartararo volvió a experimentar el mismo problema, circunstancia que le llevó a tomarse las cosas con calma. Finalmente cruzó la meta el octavo, salvando relativamente los muebles de un fin de semana que pintaba mal y terminó peor para el líder del Mundial.

“En la primera carrera, el freno no funcionaba bien, la maneta estaba floja como si fuera el embrague. Y en la segunda carrera me pasó lo mismo. Cuando iba solo todo estaba bien, pero al ir con gente me sentía inseguro. No podemos perder puntos así, por problemas técnicos”, resumió Quartararo, que todavía figura al frente del campeonato, con un margen de 11 puntos sobre el segundo, que ahora es Andrea Dovizioso.

“Ya tuvimos un problema similar el año pasado, en Qatar, en un entrenamiento. Estoy contento con mi carrera dadas las circunstancias. Cuando te pasa algo así, no sabes cuándo se repetirá y eso, evidentemente, te incomoda”, añadió el #20.

“Cuando llegas a una curva a 300 [km/h] y te quedas sin frenos, pues es normal que te pongas nervioso. Es difícil empezar una carrera sin saber si los frenos funcionarán”, abundó el de Niza, preocupado por la carrera que se celebrará, también en el Red Bull Ring, la semana que viene.

Crónica del GP de Austria: Escalofriante triunfo de Dovizioso en el Red Bull Ring

Las fotos de Fabio Quartararo en el GP de Austria 2020 de MotoGP