Binder, sancionado en la próxima carrera por tirar a Miller

Binder y Miller partían desde la quinta fila de la parrilla en el Gran Premio de Teruel cuando en la primera vuelta el sudafricano embistió al australiano en la curva 2 y ambos se fueron al suelo, sin consecuencias físicas.

El accidente fue investigado por Dirección de carrera y finalmente sancionaron a Binder con una long lap en la carrera del Gran Premio de Europa el próximo 8 de noviembre.

El piloto de KTM se disculpó con Miller por el incidente y explicó que no calculó bien lo pegados que estaban.

"Hice una buena salida, fui por el interior en la curva 1 y cuando hice el cambio de dirección en la 2 lo hice como si fuera una vuelta normal, sin tener en cuenta que estaba un poco abarrotado", dijo Binder.

"Un gran error por mi parte y siento mucho haber acabado con Jack también. Es la segunda vez que lo hago este año (después de tirar a Miguel Oliveira en Jerez), lo que realmente me jode".

"Pero, ¿qué puedo hacer? Ya se ha acabado y siento haber estropeado la carrera de Pramac y Jack".

Nada más levantarse de la grava, los dos pilotos se dieron un abrazo. Miller aceptó las disculpas por algo que a él también le ha sucedido en el pasado.

"Me levanté y sabía que me debían dado porque no era una caída normal", explicó Miller.

"Vi a Brad y le dije: '¿Qué mierda Brad?'. Me quité el casco cuando dejamos la grava y le dije 'qué pasó', y él me contestó 'no lo sé, tío, lo siento'. Le dije 'no te preocupes'. Eso son las carreras a veces, especialmente en una curva tan estrecha".

"Le pregunté qué había pasado, pero probablemente no lo sabía. Cuando lo he visto repetido, parece que venía rápido y yo tuve la mala suerte de estar ahí".

"Todos lo hemos hecho, yo lo he hecho, así que no voy a sentarme aquí e insultarle. Es lo que hay“.

