Dovizioso: "Mis opciones de título ahora son casi cero"

A falta de tres carreras para el final y con 75 puntos en juego, Dovizioso figura quinto en la clasificación a 28 del líder Joan Mir. El italiano, que no sube al podio desde hace siete carreras, incluso se ha visto superado por Franco Morbidelli.

Mientras que el italobrasileño, que solo suma tres puntos más que él, no se descarta por completo de la lucha por el título, el Ducati salió de Aragón con la sensación de que sus opciones se habían acabado.

"Creo que nuestras posibilidades en este momento son casi cero", dijo Dovizioso tras cruzar la meta 13º, a 22 segundos de Morbidelli. "Con esta velocidad no podemos luchar. Siento que no tengo ninguna carta que jugar, esa es la realidad".

El #04 completó un fin de semana negro para Ducati, en el que solo Johann Zarco pasó a la Q2 y el resto de Desmosedici figuraron prácticamente en todo momento en la parte baja de la tabla.

"Por la mañana probamos algo, pero solo acabé delante porque puse un neumático trasero nuevo, no porque mi ritmo hubiera mejorado. En carrera, al principio no era malo. Me quedé sin goma, pero no creo que la elección del medio haya tenido mucho que ver. El neumático blando era demasiado blando", comentó.

El Mundial se decidirá en la doble cita en Valencia –donde Dovizioso solo ha subido al podio en MotoGP cuando ganó bajo la lluvia en 2018– y en Portimao, un circuito nuevo en el calendario.

"No sabemos lo que puede pasar en Valencia, pero no vamos a ir allí diciendo: 'vamos a intentarlo hasta el final, tal vez podamos lograrlo'. Esa no es la situación. Veremos, iremos a dos pistas en noviembre donde cualquier cosa puede pasar, incluso con el tiempo", zanja.

