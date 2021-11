En el test de Jerez de la semana pasada, los pilotos oficiales ya tuvieron una primera muestra de lo que les espera la próxima temporada, pero los fabricantes tendrán hasta las pruebas de Mandalika, a mediados de febrero, para preparar más novedades. Sin embargo, otros como Enea Bastianini, sí pudieron probar la moto que pilotarán el próximo año, puesto que es el modelo de 2021.

El italiano debutó este curso en MotoGP con el equipo Avintia, con una Ducati de 2019 con algunas mejoras. Ahora, con Gresini, ya ha podido subirse a su nueva moto, la que este año llevó Pecco Bagnaia. En declaraciones a la web oficial del campeonato, Bastianini dijo que la experiencia fue "fantástica", ya que la marca de Borgo Panigale había hecho grandes progresos en los últimos meses.

"He probado la moto de 2021 por primera vez y es increíble", dijo el campeón de Moto2 de 2020. "La moto es fantástica. Es más rápida que la de 2019 en todos los aspectos. También es más estable. Puedes estar más relajado y ser más suave conduciéndola. Estoy muy contento [y] es fantástico volver con Gresini Racing".

El segundo día, después de 76 vueltas, Bastianini dijo a los periodistas que la filosofía de la moto permanecía intacta, pero que las ganancias eran notables: "Se nota que el ADN es el mismo, pero claramente logré concentrarme mucho más en el pilotaje porque se mueve mucho menos y gira mucho mejor, mientras que con la moto de 2019 estaba realmente luchando en ese aspecto. Y cuando puse un neumático blando para tratar de hacer un time attack, vino fácil. Cometí algunos pequeños errores durante la vuelta, seguro que podría haberlo hecho mucho mejor, pero de todos modos me sentí cómodo enseguida y estoy mejorando en todos los sentidos".

Entre los muy buenos resultados de Ducati al final de la temporada y este alentador debut, Bastianini espera con impaciencia 2022: "Es una moto más fácil de llevar al límite, así que seguramente me ayudará mucho el año que viene. Después, seguramente tendré que trabajar más, no creo que todos mis problemas desaparezcan en dos segundos. Pero el hecho de ser competitivo desde el principio me da esperanzas y, sobre todo, motiva a todos los que trabajan conmigo".

"Esperaba ser competitivo desde el principio, eso está claro, pero estar delante enseguida, no. Para ser sincero, no esperaba estar delante. Creo que ha sido un día muy bueno y, sobre todo, he conseguido rendir bien a pesar del viento, porque había mucho y suele dar más problemas. Así que no digo que nunca vayamos a tener problemas, pero las cosas ya son un poco más fáciles", dijo el #23, que finalizó quinto en el acumulado de los dos días.

La GP21 de este año le pareció más fácil de llevar al italiano, lo que le da muchas esperanzas: "Soy capaz de apretar al máximo y enseguida, cosa que no podía hacer con la moto de 2019, así que tengo mucha confianza para el año que viene. Veremos si me merezco unas cuantas mejoras en la moto".

Esa capacidad de apretar al instante fue una de las cosas que Bastianini buscó en este test, después de haber sufrido a menudo en la primera parte de los fines de semana y acabar rindiendo bien los domingos, lo que se tradujo en grandes remontadas, incluidas las que le llevaron al podio en las dos carreras de Misano.

"He trabajado mucho para ser rápido desde el principio, porque cada fin de semana era difícil en el FP1 y luego cada vez mejor. Era rápido en el warm up y aún más en la carrera".