Para Domenicali, el rendimiento de Márquez no debe compararse con los oficiales

El viaje de MotoGP por Estados Unidos ha proporcionado sin duda algunas conclusiones interesantes. La primera es que Ducati no es imbatible, porque en Austin asistimos a dos victorias de Aprilia con Maverick Viñales, que interrumpió la racha de triunfos consecutivos en carrera larga de la casa de Borgo Panigale, dejándola en 11. Por tanto, no pudieron igualar el récord histórico de Honda, de 12.

En Texas, todas las miradas estaban puestas en Marc Márquez, porque llegaba a una pista en la que ha ganado siete veces en el pasado con HRC, y por tanto todo el mundo quería ver de qué sería capaz sobre la Ducati. En la sprint logró un segundo puesto, repitiendo el resultado de Portimao, mientras que en la prueba principal se fue al suelo cuando iba en cabeza, debido a un problema con el freno delantero.

Según el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, que concedió una entrevista a los compañeros de 'GPOne', la actuación del ocho veces campeón del mundo no debe evaluarse en términos generales, sino en relación con la de los demás pilotos que, como él, disponen de una Desmosedici GP23, esto es, de un año de antigüedad.

"Marc ha demostrado que sigue en plena forma, y ha cometido un error. Sin embargo, hay que interpretar el hecho de que corre con una GP23, y su rendimiento tiene que estar en relación con los que tienen la misma moto que él. Hoy en día, hay algo más de diferencia entre la GP23 y la GP24 que en el pasado", empezó diciendo el italiano sobre lo ocurrido el domingo en el COTA, señalando que en este momento el de Cervera es el único capaz de rendir perfectamente con la Ducati de 2023, mientras que su hermano Alex, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio están sufriendo.

Claudio Domenicali

"Dicho esto, Marc hizo una gran carrera. Se está esforzando mucho, y quizás era más cómodo quedarse donde estaba. Arriesgó mucho en su decisión, y deportivamente creo que es apreciable. En Austin estaba haciendo una gran actuación, de hecho se cayó como líder. Al fin y al cabo, esto es el mundo de las carreras, y estamos contentos de tenerle con nosotros', añadió sobre el #93.

En cuanto al resultado para Ducati en el GP de las Américas, con la marca transalpina conformándose con el tercer puesto de Enea Bastianini, el cuarto de Jorge Martín y el quinto de Pecco Bagnaia, Domenicali parece haberse tomado las cosas con bastante filosofía, aunque también se reserva un toque para Aprilia y KTM.

"La carrera fue muy buena, aunque no lo hayamos hecho todo lo bien que podríamos. El campeonato es largo y de todas formas había tres Ducati entre las cinco primeras. Obviamente, no podemos ganar todas las carreras, porque entonces los periodistas se quejan de que el campeonato es monomarca [entre risas], pero me gustaría recordar que este año Ducati corre con handicap".

"El organismo que regula el Mundial de MotoGP ha hecho una serie de concesiones, que han dado ventajas a todos menos a Ducati, permitiendo a nuestros rivales hacer wildcards en los que pueden desarrollar la moto. Además, Ducati ha visto limitado el número de neumáticos, mientras que otros fabricantes, que no han gestionado bien sus procesos de desarrollo, han recibido importantes concesiones. Digamos que corremos con una mochila, que desde luego no nos hace ser más rápidos que antes. Lo hemos aceptado, conscientes de los límites aplicados", finalizó el dirigente italiano.