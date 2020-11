Rins: “Por cómo ha ido esta temporada, no descarto la victoria”

El de Suzuki comparte junto a Fabio Quartararo la segunda plaza de la tabla general, en la que ambos se encuentran a 37 puntos de Joan Mir, que será campeón este domingo si termina en el podio, entre otras múltiples combinaciones posibles. El Diablo arrancará el undécimo, justo por delante del mallorquín (12º), mientras que Rins lo hará el 14º después de no poder pasar el corte de la primera criba de la cronometrada.

A pesar de tener un gran ritmo, la aparición de la lluvia en los instantes definitivos de la primera eliminatoria hizo que el #42 prefiriera no arriesgar más de la cuenta, y ese conservadurismo le dejó fuera de la Q2.

La experiencia acumulada esta temporada, sin embargo, le lleva a no eliminarse de la ecuación por el triunfo, aunque, a la vez, es consciente de las dificultades que presenta el Circuito de Valencia cuando llega el momento de adelantar rivales.

“La cronometrada fue un desastre, no tuvimos demasiada suerte. En mi vuelta rápida vi que comenzaba a llover y no quise arriesgar. Vi muchas banderas que alertaban de agua y eso me restó un poco de confianza”, resumió Rins, que coincidió con la mayoría en etiquetar a Franco Morbidelli como el principal favorito: “El que aparentemente tiene algo más es Franco”.

Para el barcelonés, que el domingo pasado en este mismo escenario terminó el segundo por detrás de su compañero de equipo, la poca estabilidad que impera este curso le lleva a apostar fuerte, básicamente porque es consciente de la competitividad que está en condiciones de demostrar.

“Por cómo ha ido esta temporada no descartamos la victoria. Es complicado porque no hay muchos puntos de adelantamiento, pero el objetivo es llegar a Morbidelli”, cerró Rins.