Pocas veces, si es que se ha dado alguna vez, tres pilotos que se juegan el título de MotoGP han salido a la carrera decisiva tan retrasados en la parrilla de salida. Joan Mir, líder del Mundial, lo hará desde la cuarta fila (12º), mientras que sus más inmediatos perseguidores, Fabio Quartararo y Alex Rins, lo harán 11º y 14º, respectivamente.

Sin duda, no era lo que entraba en los planes de los tres, sobre todo el líder del campeonato, un Mir que, pese a todo, sigue con su idea de echar el cierre este mismo domingo.

“Estoy disgustado por cómo ha ido la clasificación, pero no podemos decir que el día haya sido negativo. Me encontré bien en el FP3 y el FP4. Hay que ver qué ha pasado en la Q2, a ver cuál ha sido realmente el problema. Tenemos que salir a remontar. Hemos hecho un buen FP4 y hay que ver hasta dónde podemos llegar en carrera”, expuso el corredor de Palma.

Con Franco Morbidelli en pole, ahora además de Fabio y Rins, el italiano de Petronas toma relevancia, al estar a 45 puntos del líder. Pese a ello, Mir dijo este sábado en Valencia que no le va a costar conciliar el sueño.

“No creo que me cueste dormir más de la cuenta, me levantaré con más nervios mañana seguro. Ya sé que las posiciones de hoy no me valen para ser campeón, pero el ritmo me tranquiliza un poco más. También ver cómo están el resto de rivales”.

“Si saco mi ritmo podemos estar cerca del podio o por allí, siendo realistas y sin soñar. Hay que estar tranquilos y sacar el ritmo”, insistió.

Lo que sí tranquiliza más es ver a Quatararo y Rins tan cerca en la parrilla.

“Ayuda ver que Fabio y Rins están también atrás, porque si estuvieran segundo y tercero estaría más nervioso. Las condiciones hoy eran raras, ha sido un poco extraño, había grip porque algunos han rodado rápido, como Morbidelli, que ha encontrado el agarre. Nosotros, Alex y Fabio, no”.

“Mi mentalidad es dar el cien por cien, creo que si lo damos puedo hacer un resultado para llevarnos el título. No quiero hacer tonterías, con cabeza, pero quiero remontar y pasar al máximo de pilotos que pueda al principio y luego ver dónde estamos y hasta dónde podemos llegar”.

El problema de clasificar el sábado ha perseguido a Suzuki toda la temporada, pero en las últimas carreras parecía que se había solucionado.

“Hay que intentar siempre no salir tan atrás. Hay riesgo si lo haces. Es una carrera de MotoGP y en las primeras vueltas todo el mundo irá a cuchillo”, avisó.

“Es importante ir al ataque y pasar a todos los que podamos, y en la segunda parte de carrera ver hasta dónde podemos llegar con nuestro ritmo. Creo que la segunda parte será nuestro punto fuerte. Si logro pasar el embudo de las primeras vueltas y tengo una buena posición, creo que puedo hacer una buena carrera”.

De cara a la carrera, Mir no descarta a Morbidelli, pese a no haber mostrado un gran ritmo.

“Meto a Morbidelli también en la lucha, creo que tiene el ritmo. Desde luego, la última parte de carrera será cuando veremos el ritmo de cada uno. Tampoco nadie sabe si la goma durará las 27 vueltas”.

El hecho de que no haya público ni medios en el Circuito puede ser una ayuda para mantener la calma.

“Seguramente un fin de semana normal, con público, y con mucha gente animándote, te da un extra de presión. Estamos más tranquilos así, pero si me preguntas qué prefiero, me hubiera gustado con gente, para poder celebrarlo con ellos”.

“Se nota la presión, por eso queremos sacarnos el tema de encima lo antes posible. Llegar a Portimao jugándonos el título es arriesgado”.