Viñales: “Espero que Yamaha me escuche a partir de ahora”

Aunque no haya alzado la voz, el piloto de Roses (Girona) está dolido y eso se palpa en sus comparecencias. De entrada, Viñales aún tiene opciones matemáticas de pelear por el título –se encuentra a 41 puntos del líder, Joan Mir– pero él ya hace días que se ha autodescartado. Dice que ahora solo se centra en tratar de transmitir la mejor información posible a Yamaha para que, en la medida de lo posible, rediseñe la M1 y resuelva los problemas que están volviendo locos a los tres pilotos que conducen el modelo de 2020 (Quartararo, Viñales y Rossi).

El español, que este domingo saldrá desde la sexta plaza de la parrilla, insiste en que él ya avisó en pretemporada de que el nuevo prototipo que pusieron a su disposición no ofrecía tantas ventajas como cabía esperar de él y que, de hecho, él era de la opinión que lo mejor era seguir la línea del modelo de 2019.

Morbidelli, que a pesar de todo circula cuatro puntos por detrás de él en la estadística, pilota una evolución de la M1 del año pasado, y la mayoría de piezas que incorpora, desde el motor al chasis y también el basculante, son completamente distintos a los que equipan las unidades de los tres pilotos de fábrica. Al escuchar a Viñales, eso que por lógica debería ser una desventaja esta vez parece jugar a favor del corredor del equipo Petronas, que ya ha ganado dos veces (Misano y Aragón) y que probablemente estaría apretando a Mir de no ser por el reventón en Jerez y el accidente con Zarco (Austria).

Por todo ello, Viñales considera crucial que Yamaha le haga más caso si el objetivo es que la M1 de 2021 suponga el paso adelante que no ha dado la de 2020, básicamente en condiciones de poco agarre.

“Yo di mis indicaciones. Ya dije en pretemporada que la moto de este año no me parecía mejor que la del año pasado. Cometimos un error en la elección de la moto”, soltó el #12. “Mi información fue buena. En Sepang les dije qué moto quería, les insistí en que prefería la del año pasado, pero la de 2020 era la moto que teníamos que llevar. Espero que Yamaha me escuche a partir de ahora porque son ya cuatro años los que llevo aquí y se han cometido demasiados errores”, cerró Viñales.

