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Márquez: "A 40 puntos del líder, y con más de medio Mundial por delante, no me puedo descartar"

Tras lograr en Brno su segunda victoria consecutiva, y en un circuito que gira a la derecha, Marc Márquez reconoce por primera vez en lo que va de curso que el título ya no está fuera de alcance.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

A Marc Márquez cada día que pasa le cuesta más enfundarse la piel de cordero si tenemos en cuenta las estadísticas que ha acumulado desde que regresó, tras perderse los grandes premios de Francia y Montmeló, como consecuencia de la séptima operación en su hombro derecho.

Márquez vuelve a ganar:

El actual campeón volvió a subirse a la moto en Italia, y de Mugello salió a 102 puntos de Marco Bezzecchi, el líder de la tabla general. En solo dos grandes premios, en Hungría y en la República Checa, Márquez se le ha zampado 62 puntos al italiano, ausente este domingo en Brno tras ser descalificado por agredir a un comisario de pista el sábado. Tras un arranque de Mundial condicionado por su hombro, el catalán figura ya el cuarto en la clasificación, en la que se encuentra a 40 puntos de Bezzecchi, cuando todavía deben ponerse en juego 481 puntos (13 carreras). 

Sin Bezzecchi en pista, el multicampeón probablemente identificó la ocasión como la idónea para pegarle otro mordisco a la ventaja a favor del italiano. El #93 fue agresivo en la arrancada –pasó de la quinta plaza a la tercera–, superó a Ai Ogura a las primeras de cambio y se mantuvo detrás de Pecco Bagnaia hasta que se lanzó a por él a falta de cinco vueltas del final, para resistir la potencia con la que le apretó el japonés hasta, prácticamente, la bandera de cuadros. 

"A nivel de ritmo, el orden no era el del final de la carrera, pero sacamos una muy buena primera vuelta, y pude pasar a Ogura. Luego tuve la paciencia para pasar a Pecco. Al final se me ha hecho largo, pero he podido aguantar", resumió Márquez, muy contento por haber vencido en un escenario muy significativo. "Esta es una victoria súper importante, por ser en un circuito a la derecha. Esto era algo que buscaba. En las últimas vueltas sufrí mucho; la moto iba bien, pero yo estaba vacío", afirmó el piloto de Ducati, que no lograba dos triunfos consecutivos desde que el año pasado encadenó las victorias en Austria y en Hungría. 

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Desde su reaparición, en Italia, cada vez que se ha plantado delante de los periodistas Márquez se ha dedicado a rebajar el suflé, y a poner el foco en su objetivo de recuperar la forma física y su estilo de pilotaje natural. En Brno ya no pudo mantener ese discurso.

"Estamos más cerca, a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo pasar Brno y Assen, que es un circuito que me cuesta incluso estando bien físicamente. En Alemania tocará atacar, y de allí pasar el verano", relató el corredor de Cervera (Lleida), que prefiere esperar hasta más adelante para ponerse metas más concretas.

"Cuando pase el verano veremos cómo vuelvo. Pero, evidentemente, estando a 40 puntos y quedando más de la mitad del campeonato, no me puedo descartar de la lucha por el título", reflexionó el catalán, que en la República Checa terminó fundido físicamente, tanto por el calor sofocante como por las limitaciones que aún le provoca el hombro. "Las limitaciones estarán allí, y veremos cómo las podré suplir. Lo importante es que me estoy acercando más a mi estilo", remachó Márquez. 

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