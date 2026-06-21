Todo listo para el primer test oficial de la historia de MotoGP con neumáticos Pirelli

Diez pilotos, cinco fabricas y un nuevo suministrador de neumáticos; este lunes el Circuito de Brno, de 5.403 metros de longitud, con 14 curvas, ocho a la derecha y seis a la izquierda, y con unas dimensiones (15 metros de ancho), asfalto y ondulaciones que le convierten, sin duda, en uno de los mejores escenarios del calendario, se convertirá en el escenario ideal para que los pilotos titulares de MotoGP se pongan, por primera vez, al manillar de los prototipos de 850cc calzados con gomas Pirelli que se implementarán en 2027, marcando una nueva era en el campeonato del mundo de motociclismo.

Solo estarán los cinco fabricantes: Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha y Honda, con dos pilotos cada uno, no todos con contrato para el próximo año, como adelantó ya en su momento Motorsport.com.

Por Ducati estarán Marc Márquez y Fermín Aldeguer; Aprilia pondrá a Marco Bezzecchi y Raúl Fernández; KTM a Pedro Acosta y Dani Pedrosa; Honda le ha pedido a Joan Mir y Luca Marini, que hagan los honores, mientras que Yamaha contará con Toprak Razgatlioglu y el probador Augusto Fernández.

15 compuestos diferentes

El test, por más que sea oficial, será a puerta cerrada a petición expresa de Michelin, que tiene contrato como suministrador único hasta el 31 de noviembre y que, hasta entonces, considera que no se pueden suministrar ni publicar imágenes del que será su sustituto, Pirelli.

Sin embargo, el fabricante con sede en Milán, ha difundido este domingo un gráfico con la previa del test, una información que anuncia un catalogo de 15 neumáticos a disposición de los pilotos.

El lote presenta siete neumáticos delanteros y ocho traseros, con las siguientes características: Tres delanteros blandos especificación 1, 2 y 3; dos compuestos medios especificación 1 y 2. Además un neumático delantero para lluvia y uno intermedio, que volverá al catalogo de neumáticos con Pirelli, después de que Michelin lo suprimiera hace ya unos cuantos años.

En la parte trasera los corredores, dispondrán de una goma blanda especificación 1; dos medias especificación 1 y 2; y dos neumáticos duros 1 y 2. Igualmente habrá dos gomas de lluvia especificación 1 y 1, y una goma intermedia trasera.

A puerta cerrada

El test será a puerta cerrada, sin acceso para medios y fotógrafos, y sin información de tiempos. La jornada del test de Brno, donde este fin de semana se ha celebrado el GP de la República Checa, arrancará el lunes a las 9 de la mañana y hasta la una de la tarde, parando los equipos una hora para comer. El trabajo volverá a las dos de la tarde y hasta las seis, cuando se dará por finalizado este primer test oficial para pilotos titulares con las motos de 850cc y los neumáticos Pirelli, cuyo principal objetivo es recabar el máximo de datos e información del mayor número de pilotos posible, para evolucionar y desarrollar el catálogo de neumáticos.

El próximo test oficial será el lunes después del GP de Austria, el 21 de septiembre, abierto para equipo privados, antes de que el 1 de diciembre, ya en Valencia y con acceso para todos los pilotos de MotoGP, se haga el primer ensayo de pretemporada 2027.