Acosta: "Lo de Márquez no me sorprende, un tío que gana nueve mundiales no es por casualidad"

Para Pedro Acosta la recurrente falta de fiabilidad de la KTM es un continuo goteo de puntos y este fin de semana, en Brno, el murciano acabó el domingo sin puntuar, como en Barcelona, debido a un fallo mecánico de su motos, que a una vuelta del final dijo basta y le impidió cruzar la meta cuando ya casi la veía en el horizonte.

"Estoy bien", dijo Acosta en su encuentro con los medios al final del día. "Ha pasado lo mismo que sucedió el viernes. Si la moto se para es algo que no está en mis manos", dijo.

"Dentro de lo que cabe, mi previsión era hacer una buena carrera, hacer unas buenas vueltas al principio, luego se me ha bajado la presión del neumático delantero y he dejado pasar a Fabio Di Giannantonio", explicó el murciano.

"Es verdad que él tenía mejor ritmo que yo, se me ha ido muy rápido, quizá no estuve todo lo atento que debía estar, así que no pude aprovechar para ponerme detrás y que el neumático cogiera temperatura", continuó.

"Iba mirando las pantallas y pude comprobar que el grupo que venía detrás no era muy grande, estaban Joan Mir y Fermín Aldeguer, así que pensé en esperarlos a ver si podía subir la presión. He ido muchas vueltas detrás de Mir, volví al rango de presión y como tenía más ritmo solo tenía que pasarle y apretar un poco para asegurar el top cinco, que era el objetivo principal. Pero la carrera, lamentablemente, ha durado una vuelta más y no la he podido acabar", dijo como una gracia.

Sin embargo, en una situación así no se puede bromear, son muchos puntos que se escapan.

"No, no me voy a cabrear, no tengo respuesta de lo que ha sucedido, ahora tienen que enviar la moto a Austria y entender qué sucede. No es la primera vez que pasa, llevamos nueve grandes premios este año y se ha convertido un poco en un tópico", por la repetición. "Pero no me voy a enfadar cuando son cosas que no están en mi mano, no puedo controlarlas".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

En Assen la próxima semana KTM limitará las revoluciones de la moto para que no pase otra vez.

"En Holanda me preocupa un poco menos, Yamaha ha ganado muchas veces allí sin ser la moto más potente. Ellos saben lo que tienen que hacer para que no vuelva a pasar. Yo haré todo lo que está en mis manos con lo que me den, a parir de ahí no me pueden pedir mucho más".

Acosta no quiso entrar muy a fondo en la sanción de Marco Bezzecchi por golpear a un comisario el sábado. "No tengo mucha opinión, al final es la sanción más grande que se ha visto en MotoGP".

Tras lesionarse, operarse y estar dos carreras de baja, Marc Márquez volvió en Mugello en su peor momento y ningún rival, sobre todo Bezzecchi, ha podido aprovechar para matar el campeonato, sumando el de Ducati más puntos que nadie.

"Nunca puedes hablar de 'matar' un mundial cuando llevas nueve carreras y quedan trece. Marc sigue siendo Marc, no se le ha olvidado ir en moto. Sorpresa no es, creo que todos nos lo podíamos esperar. Volvió después de tener un brazo casi colgando, ¿no iba a volver por un tornillo?", en referencia al tornillo del hombro que le tuvieron que extraer. "Un tío que ha ganado nueve mundiales, no lo ha hecho por casualidad. Por casualidad puedes ganar uno, no nueve", zanjó el Tiburón del Puerto de Mazarrón.