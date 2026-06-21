Valentino Rossi se pronuncia sobre Bezzecchi: "No esperaba que no le dejaran correr"

Valentino Rossi ha admitido que su pupilo, Marco Bezzecchi, cometió un error al abofetear hasta en dos ocasiones a un comisario de pista tras caerse en la carrera al sprint del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, pero el legendario piloto tampoco esperaba una sanción tan dura por parte del Panel de Comisarios, dejándole sin correr en la prueba de este domingo en Brno.

Lo ocurrido el sábado, con un grave gesto por parte del líder del Mundial, ha dado que hablar, y mucho, este domingo en la pista checa. Bezzecchi perdió los papeles tras fallar de nuevo en una sprint: al ver que el 'marshal' de pista que estaba intentando recuperar su moto de la grava accionó sin querer el gas, algo que en la práctica puede romper un motor, fue hacia él, le empujó y le propinó dos golpes en la cara.

La imagen fue haciéndose viral durante toda la tarde en las redes sociales, y a última hora el Panel de Comisarios dirigido por Simon Crafar anunció una suspensión para el italiano, una penalización inédita que le dejaría sin correr. Aprilia intentó apelar la decisión, sin éxito. Este domingo, el propio Bezzecchi fue al puesto de los comisarios, para pedir disculpas de primera mano al agredido, y Aprilia se pronunció a través de su CEO, Massimo Rivola, explicando que protestaron porque la sanción les parecía desmedida, pero afirmando que "como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos".

Pero, antes de la carrera larga, en la que Bezzecchi finalmente no ha participado, quien se ha pronunciado sobre lo ocurrido ha sido su mentor en la VR46 Riders Academy, Valentino Rossi.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El nueve veces campeón del mundo, que este fin de semana estaba de visita en Brno, dio su opinión sobre lo que hizo su pupilo para la realización internacional de MotoGP: "Creo que Marco cometió un error, pero, sinceramente, no esperaba que no pudiera correr. Pero es así", dijo el 'Dottore'.

Cabe destacar que Ladislav, el comisario agredido por Bezzecchi, también se pronunció este domingo, al ser entrevistado en la televisión británica 'TNT Sports': “Seguramente Bezzecchi estaba nervioso, y entendí su situación: se acababa de caer. Entonces, hice mi trabajo, fui a por la moto y la levanté. Apreté el embrague e intenté levantarla porque todavía estaba encendida, y la moto empezó a rodar, así que quise volver a bajarla y aceleró. Probablemente pensó que lo hice a propósito, [pero] fue un accidente. Luego, todos vieron lo que pasó", señaló el 'marshall', que dijo haber acabado "conmocionado", aunque agradeció el gesto.