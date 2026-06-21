Ogura: "Marc entendió antes el agarre y pudo atacarme"

El fin de semana en la República Checa puede suponer un punto de inflexión en la trayectoria en MotoGP del japonés, que el año pasado pilló a trasmano a más de uno hasta el extremo de ganarse el contrato con el equipo oficial de Yamaha que estrenará el curso que viene. En su segundo año enfundado en el mono de Trackhouse, Ogura no hace más que aprender, consolidar los pasos que va dando y seguir creciendo desde allí. En Brno, el sábado estrenó su casillero de pole position, al reventar el récord del circuito, para terminar el segundo en la prueba corta. El domingo igualó esa posición en la carrera larga, en el que es su mejor concurso en la categoría de las motos pesadas.

La carrera: MotoGP Marc Márquez logra una victoria de campeonato del mundo en Brno

Ai Ogura salió bien, se posicionó siempre a menos de un segundo del primero, independientemente de que fuera Márquez o Pecco Bagnaia, y a falta de cuatro giros le lanzó un ataque al italiano, que le dejó a las puertas de la que habría sido su primera victoria en MotoGP, y la primera de un japonés desde la que Makoto Tamada celebró en Motegi, allá por 2004.

"Estoy contento por mi equipo. Hemos terminado bien, pero Marc tenía algo más al final. La calidad del fin de semana ha estado por encima de los últimos", resumió Ogura, tan austero en sus declaraciones como siempre.

El nipón, a sus 25 años, ya ha dejado muy claro cuál es su punto fuerte: los finales de carrera. Cuando a los demás se les acaban las fuerzas y las gomas, él es capaz de poner una marcha más y ofrecer su mejor versión. Este domingo lo volvió a demostrar, firmando sus dos mejores vueltas, entre las tres últimas.

"El equilibrio de la moto, o mejor dicho, del agarre, era difícil de entender al inicio de la carrera. Mejoraba con el paso de las vueltas, pero Marc sí lo entendió mucho antes, y eso le permitió atacarme", puntualizó el corredor de Kiyose, quien, a pesar de estar a menos de 50 puntos del líder, no se ve en condiciones de plantearse pelear por el título. "Tenemos que mejorar en cuanto a las prestaciones si queremos pelear por el título. Marc, Bezzecchi y Martín están rindiendo mejor que yo", zanjó Ogura.