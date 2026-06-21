Bagnaia: "Hoy para ganar me faltaban un par de décimas, pero estamos llegando"

No ha podido repetir Pecco Bagnaia este domingo en Brno su victoria en la carrera al sprint. Aunque sí ha podido sumar su cuarto podio consecutivo en prueba larga en lo que va de temporada 2026. Eso sí, con sufrimiento, pese a intentar ir a por todas en los primeros compases.

El piloto italiano era consciente de que no tenía el ritmo suficiente para luchar con los mejores, pese a los cambios realizados en su Ducati. Pero, a pesar de todo, tomó el liderato en los dos primeros giros, superando a Ai Ogura y a Marc Márquez, y se mantuvo delante de su compañero de equipo hasta bien pasado el ecuador.

Pero, poco a poco, al tricampeón del mundo le fue costando más, mientras que Márquez se creció. Ya en el último tercio de carrera, el español atacó, y Bagnaia no pudo resistir, siendo rebasado con apenas una maniobra. Ogura tampoco tardó en pasarle, y quedó a merced de Fabio Di Giannantonio, que apretó enormemente en las últimas vueltas. Pese a todo, el #63 fue capaz de aguantar por unas décimas para volver a quedar tercero.

En sus primeras declaraciones a la realización internacional, Bagnaia destacó que este domingo no tuvo sus problemas de vibraciones del sábado, pero sí otros en su Desmosedici, incluso peores: "Me sentía cómodo yendo delante, pero pensaba que el ritmo no era suficiente, me faltaban dos o tres décimas. Mejoramos las vibraciones, pero la moto empezó como a flotar más. Quizás prefería las vibraciones. Cuando me pasaron, empecé a sufrir con las presiones de la goma delantera. Paso adelante hecho, tenemos que seguir así", empezó resumiendo.

Posteriormente, en DAZN, dio más detalles de su carrera, en la que logró su podio número 63, como su dorsal, con Ducati: "No está mal, pero hoy habría sido la victoria 300ª de un piloto italiano. Me hubiera gustado conseguirla aquí, pero no estábamos listos para ganar, aunque lo he intentado todo. Un poco como en Mugello: he tenido que dejarlo un poco al final, pero un poco menos, así que tenemos que estar contentos. Estamos mejorando".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Me ha faltado ritmo cuando me ha adelantado Marc. Porque todavía tenía algo más, pero cuando me ha pasado he empezado a tener mucho subviraje y me ha afectado bastante. Pero he dejado que se fueran. Y cuando he vuelto a empujar he tenido el mismo ritmo de principio de carrera. Hoy para ganar me faltaban un par de décimas, pero estamos llegando. Todo lo que estamos haciendo nos ayuda para entender qué hacer".

"Hoy no tenía vibraciones, pero sí me flotaba la moto, que me molestaba quizás un poco más. Es una moto con la que aún tenemos que usar mucho la cabeza, pero las cosas son cada vez menos difíciles. Cuando freno, puedo parar bien la moto y puedo entrar bien en curva. Con la moto girando más, puedo gastar menos goma trasera", siguió.

Las circunstancias han acercado a Bagnaia en la general, con los dos últimos ceros de Marco Bezzecchi. Pero el italiano quiere fijarse, ante todo, en la mejora general de Ducati: "Estoy a 53 puntos del líder, no está mal, seguro que es mejor que los 101 a los que estaba. En los dos últimos grandes premios hemos tenido bastante suerte contra Aprilia. Seguramente no será siempre así, pero estamos volviendo a ser rápidos, y aquí hay tres Ducati entre los cuatro primeros".

Por último, sobre la sanción a su amigo Bezzecchi por agredir a un comisario, Bagnaia consideró que dejarle fuera de la carrera del domingo quizás fue excesivo: "No quiero entrar en la sanción a Bezzecchi. Le conozco muy bien, sé perfectamente cuánto puede estar nervioso un piloto cuando se cae, en una situación como la de ayer. No justifica la agresión, pero no dejarle hacer la carrera es un poco fuerte", cerró.