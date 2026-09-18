2026 MotoGP GP de Austria
MotoGP en DIRECTO: Práctica del GP de Austria en el Red Bull Ring
Sigue en vivo y en directo en este enlace el viernes de MotoGP en el Red Bull Ring, tras la FP1, la Práctica del GP de Austria 2026, con tiempos, posiciones, resultados y más.
Clasificación en directo
Resumen
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¡Todo listo para que se retome la acción en pista! En unos minutos arranca la Práctica de Moto3 en el Red Bull Ring.
Así fue una de las prácticas de salida de Márquez tras la FP1
Después de la FP1, Ai Ogura tiene el apto para seguir disputando el GP de Austria
Miramos muy a menudo al cielo, porque ayer llovió y no está ni mucho menos descartado para el resto del fin de semana...
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Quedan aún dos horas y media para el inicio de la Práctica
El que sigue de capa caída es Pecco Bagnaia, 18º...
Aquí el resumen de esta FP1, por si te lo has perdido
Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring
Pedro Acosta arranca con fuerza en su último Gran Premio de Austria como punta de lanza de KTM, tras adjudicarse la mejor vuelta en el primer ensayo libre en el Red Bull Ring.
Recuerda que lo siguiente será a las 15:00h, la Práctica del GP de Austria, pero no te vayas, que seguiremos aquí
Quizás aún convalenciente, Ai Ogura logró en esta FP1 el cuarto peor tiempo. Ayer reveló que la información médica que le dieron...
Ogura, declarado apto para correr en Austria, admite un mal diagnóstico "del médico japonés"
Ai Ogura recibió el 'apto' médico para comenzar el GP de Austria de MotoGP, lo que supondrá su regreso al manillar de la Aprilia tras lesionarse después de Silverstone.
Continúan los ensayos de salida. Recordemos que hay 15 minutos destinados a ello
Por si no lo habías visto, así fue la pieza aerodinámica que se desprendió de la Ducati de Alex Márquez
Salen las motos a la pista ahora para los ensayos de salida
Desde la práctica del GP de Catalunya 2025 no lograba KTM ser primero y segundo en una sesión de libres
Pedro Acosta ha sido el único piloto en bajar de 1:30. De hecho ha sacado dos décimas a Espargaró. Ese doblete de KTM, recordemos, es en casa, en Austria
Pol Espargaró se cayó, pero luego fue segundo. Doblete de KTM
Pedro Acosta lidera la primera sesión del fin de semana en el Red Bull Ring. No lideraba una moto que no fuera Ducati o Aprilia desde la Práctica de Balaton, GP de Hungría, que también lideró Acosta
Lo que sí que cae es la bandera a cuadros que da por terminada la FP1 del GP de Austria
Morbidelli se fue largo, aunque no se cayó
No, Acosta hizo récord del primer sector pero no mejoró en los siguientes, con neumáticos ya viejos
Pedro Acosta no para de hacer cascos rojos, a ver si esta vuelta la completa con mejora...
Pol Espargaró se coloca segundo, tras coger buena rueda de Acosta, y con neumáticos nuevos
Este fue el susto que comentábamos antes en la curva 2 entre las Aprilia
Salida de pista de Alex Márquez con la Ducati del Gresini. Lleva parte del carenado de la parte izquierda colgando. Su salida fue en la curva 4, aunque ya llevaba esa pieza suelta al salir de la curva 3
Parecía que podría batir su propio registro Pedro Acosta, pero se quedó cerca
Rins, que dejará las motos y se pasará a los coches, sigue jugando con su futuro. Sugiere que puede ir al Dakar... ¡o a la Fórmula 3!
Señalan ahora las cámaras a Rins, que reveló que el domingo se tuvo que bajar de la moto por una jaqueca
Rins se retiró en Misano porque "me ocurrió algo que no me había pasado nunca antes"
El piloto de Yamaha se retiró en la vuelta 17, a diez del final, del GP de San Marino, por problemas físicos, relacionados con mareos, dolor de cabeza y perdida "del campo de visión".
Susto de Márquez en la curva 4, pero mantuvo la moto en pista
Nakagami ha molestado a Zarco en la curva 4. Visible enfado del francés
No mejora ahora Márquez, que se mantiene tercero
Caída de Pol Espargaró en la curva 4 del circuito Red Bull Ring. Se levantó rápidamente y trató de levantar también la moto de la grava, pero no pudo
Paolo Bonora, jefe de equipo de Aprilia, dice que aún no han tenido tiempo de entender lo que ha pasado con la primera moto de Jorge Martín, que hará falta tiempo
Jorge Martín se ha colocado segundo, a 0.308s de Acosta, mientras su primera moto, la averiada, ya ha regresado al box
De hecho así había sido la tanda 1 de Pedro Acosta
4 vueltas
- V2: 1:31.195
- V3: 1:30.314
- V4: 1:30:383
- Vuelta 5: 1:29.851
Mejor vuelta
- Vuelta 5 de 6: 1:29.851
Sale ahora para su segunda tanda Pedro Acosta, el líder de la sesión
Así fue la primera tanda de Marc Márquez:
TANDA 1 — 6 VUELTAS
V3 — 1:32.309
V4 — 1:30.892
V5 — 1:30.428
V6 — 1:33.217
VUELTA 7 — 1:30.254
MEJOR VUELTA
VUELTA 7 DE 8 — 1:30.254
Trabaja ahora Ducati en la moto de Márquez, mientras en pista solo están Bezzecchi, Marini, Martín, Toprak y Ogura
Media hora aún por delante
¡Buenas noticias! Vuelve ya Jorge Martín a pista, aunque eso sí, con la segunda moto después de la avería con la otra
Como siempre en este circuito, ya están cayendo las primeras cancelaciones de vuelta por límites de pista. Ahora le ha pasado a Alex Márquez
Pedro Acosta vuelve al box. El 'Tiburón' es primero, con un 1:21.851, pero se está quejando del freno de la KTM. De hecho se fue largo en la curva 1
Por: Jose Carlos de Celis