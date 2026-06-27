MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint de Assen, GP de Países Bajos
Sigue en este enlace en directo el sábado de MotoGP en Assen, con la carrera sprint del GP de Países Bajos 2026, Live Timing, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Vamos a por la segunda pole del día! Empieza la Q2 de Moto3.
Pues Casey O'Gorman acaba con el mejor tiempo en el último suspiro, con un tiempo de 1:41.051. Pasa a la Q2, junto a Scott Ogden, a 36 milésimas, Veda Pratama, a 39, y Matteo Bertelle, a 60.
A Valentín Perrone le han echado al final. Queda delante de Zen Mitani, Jesús Ríos, Joel Esteban, Ruche Moodley, Leo Rammerstorfer, Cormac Buchanan, que se ha caído con peineta incluida, y Nicola Carraro.
Veda Pratama empieza dominando la clasificación de Moto3 en Assen, con un 1:41.090 en la Q1, delante de Valentín Perrone, Jesús Ríos y Scott Ogden. Vamos a ver si mejoran con neumáticos nuevos.
¡Comienza la clasificación de Moto3!
¡En nada vuelven las clasificaciones en Assen! Desde las 12:45 tendremos la de Moto3. A las 13:40, la de Moto2. Y a las 15:00, la carrera al sprint de MotoGP.
No te pierdas las declaraciones del Top 3 al completo en Assen.
Martín: "No me sentía para hacer la pole pero volvió el 'modo ataque'; Bezzecchi es favorito"
Jorge Martín se impuso a sus compañeros de marca en Aprilia para lograr la pole de MotoGP en Assen, un resultado que no esperaba, y que no cambia su visión de Bezzecchi como favorito.
Ogura, de pole a no bajar de la primera fila: "La verdad es que no sé por qué he ido tan rápido. Podemos estar muy contentos, porque ayer veíamos que íbamos rápido, pero la cronometrada siempre es una sesión muy complicada. Todo el mundo va muy rápido. Tengo que intentar mejorar el primer sector, que es donde los demás me sacan ventaja".
Martín, tras su pole: "Lo importante es darse cuenta de los problemas para ponerles solución. No me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana. Pero cuando puse gomas nuevas, el modo ataque volvió. Pensaba que me quitarían el tiempo, pero he conseguido una pole en Assen, me emociona poder decirlo. Sigo diciendo que Marco es el favorito para hoy, porque ha sido el más rápido en todos los ensayos. Lo importante será hacer una buena salida, ahora que no usamos los dispositivos, y sacar un buen ritmo".
En media hora empieza la FP3 de F1, solo por si te interesa
Y aquí el resumen, si no has visto la clasificación
Jorge Martín vuelve a la pole position en La Catedral
Casi dos años después de su última pole en Australia 2024, aún con Ducati, Jorge Martín logró la pole position en el GP de los Países Bajos, liderando al cuarteto de Aprilia que coparon las cuatro primeras posiciones; Marc Márquez saldrá séptimo.
Nos insisten que Alex Márquez seguirá en el gran premio, solo se ha saltado esta clasificación para descansar tras su gran caída el viernes
Después de las cuatro Aprilia acabaron tres Ducati, con Bagnaia 5º, Di Giannantonio 6º y Márquez 7º. Luego, Acosta, Quartararo y Mir
Primera pole de Martín desde Australia 2024, hace 616 días...
Es la primera pole de Jorge Martín en 2026
Póker de Aprilia en la clasificación de Assen, los cuatro primeros clasificados llevan una Aprilia, que copó la primera fila de parrilla y también la cuarta plaza
¡Jorge Martín, pole position del GP de Paíes Bajos 2026 de MotoGP!
¡Bandera a cuadros! Veamos esta última vuelta
Vista la repetición, por milímetros se le fue la pole a Raúl Fernández, que pisó el verde en la curva 18
Marc Márquez se pone séptimo, y ya acaba para él la clasificación. Va a salir fuera de las dos primeras filas de parrilla, en su peor posición de clasificación (en Austin había sido 6º)
¡Raúl Fernández, mejor tiempo y se lo cancelan por track limits en la curva 18! Había rodado en 1:30.769
Y otra avería más para Pedro Acosta, que ya se quedó tirado en la FP2, y ha vuelto a ver cómo su moto le fallaba. Es quinto y tratará de llegar al box para volver a salir, pero quedan solo cuatro minutos
¡Uau! 1:30.812 para Jorge Martín, 41 milésimas más rápido que Marco Bezzecchi
Viene Martín en casco rojo...
Siete minutos por delante