Pues Casey O'Gorman acaba con el mejor tiempo en el último suspiro, con un tiempo de 1:41.051. Pasa a la Q2, junto a Scott Ogden, a 36 milésimas, Veda Pratama, a 39, y Matteo Bertelle, a 60.

A Valentín Perrone le han echado al final. Queda delante de Zen Mitani, Jesús Ríos, Joel Esteban, Ruche Moodley, Leo Rammerstorfer, Cormac Buchanan, que se ha caído con peineta incluida, y Nicola Carraro.