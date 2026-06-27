Acosta: "Se me ha quedado el gas pillado y es la peor sensación; creo que ya hay que hacérselo mirar"

Pedro Acosta ha sido, sin duda, uno de los pilotos que más complicado ha tenido el día este sábado en Assen. Por desgracia para el 'Tiburón de Mazarrón', no es nada nuevo que su KTM le falle de alguna u otra manera, dejándole tirado, por problemas técnicos de diversa índole. Pero en la segunda jornada del Gran Premio de Países Bajos le golpearon por partida doble.

Y es que la RC16 se le paró al murciano hasta en dos ocasiones por la mañana, una en los Libres 2 y otra en la Q2 de la clasificación, en la que solamente pudo ser octavo en la parrilla de salida. Un nuevo episodio más, acorde con los problemas que ha tenido el bicampeón en los últimos grandes premios, y también el resto de la tropa de la casa de Mattighofen.

Sin embargo, Aki Ajo, director del equipo oficial de KTM, quiso aclarar que los problemas causados este sábado fueron por unos sensores de emergencia, que saltaron cuando Acosta pasó por un piano, y que no estaban relacionados con los de otras carreras, por más que el #37 venga de que su prototipo le dejara tirado también en la prueba larga de Brno, hace 7 días.

Ya en la sprint de Países Bajos, Acosta trató de mantenerse delante, pero acusó la falta de rodaje. El corredor español cometió un error, yéndose a la escapatoria y a la grava, y bajó de la octava a la 15ª plaza. Finalmente, pudo remontar hasta la novena posición, sacando al menos un punto y salvando más que dignamente la jornada.

En declaraciones a DAZN, Acosta, sin perder la compostura, indicó que ya es momento de que KTM reaccione, sobre todo porque el hecho de que hoy se le quedara pillado el gas de la moto ya lo considera lo suficientemente peligroso: "Es difícil de entender lo que ha pasado. Parece que ha sido un sensor, pero también la primera vez se me ha quedado el gas pillado. Algo tienen que mirar, porque ya son muchos problemas técnicos desde Barcelona hasta aquí. Y sobre todo, cuando se te queda el gas pillado, hay que empezar a replantearse que algo hay mal", empezó diciendo.

"Pero bueno, hay que seguir. Ya después la carrera sprint, después de hacer 10 vueltas en todo el día, nos podíamos esperar que esto pasase, porque al final vamos un poco a ciegas. Pero bueno, mañana será otro día", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre si se le había quedado el gas pillado alguna vez, comentó: "No, y espero que a nadie le pase, porque creo que es la peor sensación que te puede pasar encima de una moto. Pero bueno, como cada día van saliendo cosas nuevas, es un poco difícil de entender. Pero mañana será otro día".

Refiriéndose al problema de la sprint, lo achacó a la falta de vueltas útiles: "Me he ido largo en la curva 7, he ido por la grava... Pero al final es lo que digo, das pocas vueltas, hemos salido con la moto de ayer, no la hemos tocado... Entonces hemos ido un poco a remolque todo el día. Es verdad que era importante acabar la sprint para coger información para la carrera de mañana, que será en seco. Creo que montar el neumático medio será la única opción que tendremos, como el año pasado. Esperemos que el Warm Up sea en seco y podamos dar algunas vueltas. Si no, a ciegas otra vez".

En declaraciones a los medios escritos españoles, entre los que estaba Motorsport.com, Acosta ofreció más detalles: "Creo que ha sido el día que menos vueltas haya dado en MotoGP, seguramente. Día duro. La sprint ha sido la consecuencia de no dar vueltas en todo el día. ¿Qué puedes esperar que salga bien cuando has dado 6 vueltas válidas en todo el día? Nuestro ritmo no era un desastre, los adelantamientos han estado bien, creo que podría haber estado en el grupo con Marc Márquez y Enea Bastianini, pero con todos los problemas, cometer un error es lo más normal del mundo".

Sobre si todos los problemas que está sufriendo están relacionados, Acosta concretó: "No, los de hoy son nuevos. Solo que han sido los dos lo mismo. Y en una de esas se me ha quedado el gas pillado. Cuando esto empieza a ser un tema [que compromete] la seguridad, creo que ya hay que de verdad hacérselo mirar. Parece que lo de hoy algo de respuesta tiene, pero sigo sin respuesta por lo que pasó en Brno. ¿Quién me dice que no va a volver a pasar?"

Hay quienes piden medidas extraordinarias para KTM, hasta que resuelvan sus problemas, por la seguridad de sus pilotos y del resto de la parrilla. El fenómeno lo valoró así: "Ya, pero, ¿qué medida tomas? ¿Nos dejas sin correr? Tampoco es una solución. Tendríamos que dar alguna respuesta, o al menos tener una solución. Si es un sensor que salta por pasar por el piano, todos pasan por encima del piano. No puede ser que mi moto sea la única que se para, algo tiene que haber más".

"Esta es la situación que estamos viviendo y es lo que hay. Teníamos buen ritmo para salvar el fin de semana, creo que podríamos haber sido sextos en parrilla, que era algo decente", continuó.

Por último, Acosta también ofreció una valoración de la salida sin el dispositivo de altura: "Creo que es casi peor que lo que teníamos. Al final, si al de delante se le levanta mucho la moto se puede pasar de revoluciones y quedarse parado. Más o menos parece que ha salido todo bien, pero creo que a esto tendríamos que darle otra vuelta en la Safety Comission porque lo veía mejor antes, si digo la verdad. Hay que quitarlo todo, o ponerlo todo otra vez. Pero una moto con tantos caballos, salir con la rueda de delante tan arriba, y la de detrás tan abajo... Creo que el error de que alguien se quede parado en mitad de la pista es más factible ahora que antes. Antes era muy difícil", cerró.