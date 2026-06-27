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Crónica de carrera
MotoGP GP de Países Bajos

Contundente victoria de Raúl Fernández en la sprint de Assen por delante de Ogura y las Aprilia oficiales

Cuando todo el mundo miraba al líder Marco Bezzecchi, el español Raúl Fernández le metió un meneo a todos sus rivales en la Sprint del GP de los Países Bajos, logrando su segunda victoria de sábado y reivindicándose para renovar con Trackhouse.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- Raúl Fernández, que aún no tienen firmada su continuidad la próxima temporada en MotoGP, se reivindicó con una soberbia victoria este sábado en la sprint del GP de los Países Bajos, la segunda de la temporada tras la de Mugello, y en la que no pudo lograr la pole al pisar, por milimetros, fuera de la pista en la Q2.

Pese a ello, el español, que salió cuarto en parrilla, lo hizo como un cohete y tras sortear las primeras curvas escaló posiciones hasta colocarse primero, en la tercera vuelta, y escaparse hasta un segundo y medio sobre sus rivales. Una ventaja que solo fue recortando al final por su compañero Ai Ogura, que cruzó la meta segundo a 0.3 décimas, con Fabio Di Giannantonio tercero completando el podio como primera Ducati.

Fracaso de las Aprilia oficiales, sobre todo Marco Bezzecchi, cuarto, que salía tercero en parrilla y que era el claro favorito para llevarse el doblete este fin de semana, pero que un sábado más acabó perdido sin capacidad de reaccionar, más allá que adelantar a un Jorge Martín que salía en pole, lideró tres vueltas y luego perdió el ritmo y se vio superado para entrar quinto en la meta, con solo 61 milésimas de ventaja sobre Pecco Bagnaia, al que le faltaron dos curvas para poder adelantarle.

Un resultado que, sin embargo, fue anulado por Dirección de Carrera por pisar, el italiano, fuera de la pista en la última vuelta, lo que le lleva a perder una posición, pasando al séptimo puesto y subiendo Marc Márquez al sexto. El español de Ducati se mantuvo en el grupo de delante las primeras vueltas, peor poco a poco fue perdiendo contacto quedándose en un tercer grupo tras las Aprilia.

Con este resultado Bezzecchi logra ampliar el liderato del Mundial con 186 puntos, mientras que Martín cede hasta los 177 y Diggia recorta a los 164, con Márquez cuarto del campeoanto con 144 puntos, uno más de Ogura, y perdiendo, en un día malo para él, solo dos puntos respecto al líder del certamen.

Enea Bastianini logró cruzar octavo, superando a un Pedro Acosta que en la primera vuelta se fue largo y no pudo recuperarse. Fabio Quartararo terminó décimo. Joan Mir volvió a sufrir una caída en carrera en la primera vuelta, mientras que Alex Márquez, lesionado, solo pudo ser 13 en la meta.

Clasificación Sprint MotoGP del GP de los Paíse Bajos 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 13

20'05.310

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

 0.362     9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

 0.769     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

 1.030     6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

 2.430     5
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

 0.210     4
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

       3
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

 0.585     2
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

 4.361     1
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

 1.536      
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

 0.677      
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

 1.172      
13 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

 0.119      
14 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

 0.312      
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

 1.099      
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

 0.773      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

 3.902      
18 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

 9.813      
19 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

 0.212      
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 11

+2 Vueltas

17'28.962

 2 Vueltas   Accidente  
dnf Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 5

+8 Vueltas

8'18.579

 6 Vueltas   Abandono  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 0

+13 Vueltas

17.777

 5 Vueltas   Accidente  
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