Contundente victoria de Raúl Fernández en la sprint de Assen por delante de Ogura y las Aprilia oficiales

Assen (Enviado Especial).- Raúl Fernández, que aún no tienen firmada su continuidad la próxima temporada en MotoGP, se reivindicó con una soberbia victoria este sábado en la sprint del GP de los Países Bajos, la segunda de la temporada tras la de Mugello, y en la que no pudo lograr la pole al pisar, por milimetros, fuera de la pista en la Q2.

Pese a ello, el español, que salió cuarto en parrilla, lo hizo como un cohete y tras sortear las primeras curvas escaló posiciones hasta colocarse primero, en la tercera vuelta, y escaparse hasta un segundo y medio sobre sus rivales. Una ventaja que solo fue recortando al final por su compañero Ai Ogura, que cruzó la meta segundo a 0.3 décimas, con Fabio Di Giannantonio tercero completando el podio como primera Ducati.

Fracaso de las Aprilia oficiales, sobre todo Marco Bezzecchi, cuarto, que salía tercero en parrilla y que era el claro favorito para llevarse el doblete este fin de semana, pero que un sábado más acabó perdido sin capacidad de reaccionar, más allá que adelantar a un Jorge Martín que salía en pole, lideró tres vueltas y luego perdió el ritmo y se vio superado para entrar quinto en la meta, con solo 61 milésimas de ventaja sobre Pecco Bagnaia, al que le faltaron dos curvas para poder adelantarle.

Un resultado que, sin embargo, fue anulado por Dirección de Carrera por pisar, el italiano, fuera de la pista en la última vuelta, lo que le lleva a perder una posición, pasando al séptimo puesto y subiendo Marc Márquez al sexto. El español de Ducati se mantuvo en el grupo de delante las primeras vueltas, peor poco a poco fue perdiendo contacto quedándose en un tercer grupo tras las Aprilia.

Con este resultado Bezzecchi logra ampliar el liderato del Mundial con 186 puntos, mientras que Martín cede hasta los 177 y Diggia recorta a los 164, con Márquez cuarto del campeoanto con 144 puntos, uno más de Ogura, y perdiendo, en un día malo para él, solo dos puntos respecto al líder del certamen.

Enea Bastianini logró cruzar octavo, superando a un Pedro Acosta que en la primera vuelta se fue largo y no pudo recuperarse. Fabio Quartararo terminó décimo. Joan Mir volvió a sufrir una caída en carrera en la primera vuelta, mientras que Alex Márquez, lesionado, solo pudo ser 13 en la meta.