Alex Márquez: "La pregunta es qué no me duele"

Alex Márquez pudo volver a subirse a la moto este sábado en Assen. El vigente subcampeón del mundo ya llegaba a Países Bajos en plena recuperación, habiéndose subido a la moto por primera vez en Brno tras su fuerte accidente en Barcelona. Pero una nueva caída puso en peligro su continuidad, además de corriendo el riesgo de agravar la lesión.

El español sufrió un violento accidente al final de la Práctica del viernes que le llevó a recibir un impacto en la clavícula derecha, que se fracturó en Montmeló. Afortunadamente, el pequeño de los Márquez Alentà pudo evitar nuevas roturas en la zona, quedando 'solamente' con abrasiones.

Con ese panorama, Alex Márquez salió a los Libres 2 y optó junto a su equipo por no salir a la Q2, clasificándose duodécimo. Sin embargo, sí quería probarse para las 13 vueltas de la carrera al sprint, en la que terminó 13º, yendo de menos a más.

"La pregunta es qué no me duele. Me duele todo", empezó resumiendo el de Gresini al término del día a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Llegué aquí a medias, y tras la caída de ayer queda un cuarto de cuerpo y de energía. Pero por todo lo demás, no es un problema muy grande lo que siento encima de la moto. Por eso he querido hacer la carrera al sprint. He corrido con dolores en mi vida, pero tanto como hoy no. He ido de menos a más, y al final he podido ganar posiciones, pero sin volverme loco".

"Esta mañana, tanto el equipo como otras personas de mi equipo me han recomendado no hacer la Q2, porque es verdad que es donde más más fuera de control, y donde pueden pasar más cosas. Y en la sprint me he sentido bien. Me lo he tomado con mucha calma, porque lo que quería era estar encima de la moto y acumular kilómetros. Y poco más", siguió.

Después, el bicampeón del mundo explicó su caída del viernes: "Me quedé en el suelo para chequear si me había roto la clavícula otra vez. También es verdad que tenía un fuerte golpe en la cabeza, que al final quedó en un susto. Pero lo que más me preocupaba en ese momento era la clavícula, porque tengo molestias constantes en el hombro. Y pensaba que había sido alguna rotura más. Quedó en un susto, es verdad que estoy muy apedazado, pero estoy para estar encima de la moto".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El guante se soltó por culpa mía. Lo había sacado, estaba muy mojado, me había puesto todo antes de hacer el 'time attack', y no me lo até todo lo fuerte que tendría que habérmelo atado. Me lo até como cuando hace frío, y se me salió. Así que culpa mía claramente", continuó.

Posteriormente, analizó la salida de la sprint, uno de los momentos de mayor riesgo para él, si no el que más: "He tenido mucho cuidado en las curvas 1 y 3, aunque me ha tocado Brad Binder. He intentado ir con precaución, pero yendo con precaución muchas veces la gente aprovecha. La mejor defensa es un ataque, y si vas a la defensiva, solo te atacan. Pero es como me sentía hoy. En el equipo no querían que saliera a la carrera, ya desde ayer, pero es importante para mí estar encima de la moto y hacer una salida".

"La ausencia del dispositivo de altura delantero es mejor para la primera frenada. Pero hasta la primera frenada, cuando las motos se te cruzan, es bastante peligroso, incluso más, sinceramente. Ha sido una primera toma de contacto".

De cara a la carrera larga del domingo, el objetivo de Márquez es salir y, si puede, completarla, aunque no tomará riesgos innecesarios: "De momento, vamos a hacer el Warm Up y veremos si puedo recuperar un poquito de cara a mañana, porque esta noche no he recuperado mucho. Y a partir de ahí, veremos. Pero el objetivo es, al menos, salir. Si en la vuelta 10, o la 20, veo, no que es peligroso, pero que voy un poco descompuesto, pararé. Pero el objetivo mío es hacer la carrera entera", cerró.