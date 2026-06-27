Di Giannantonio: "Yo me centro en lo mío; los puntos llegan cuando haces un buen trabajo"

El corredor del equipo VR46 ha pescado este año en río revuelto dentro del espectro de Ducati si tenemos en cuenta el precario estado físico con el que Marc Márquez, la falta de pegada de Pecco Bagnaia y la lesión que ha condicionado desde el invierno a Fermín Aldeguer. Con todo ello, todo el mérito del mundo hay que atribuírselo al romano, el mejor de entre los representantes de la marca de Borgo Panigale.

'Diggia' fugura el tercero en la tabla de puntos, a 22 puntos de Marco Bezzecchi, el líder de la tabla general. En función de lo que ocurra este domingo, el corredor del equipo de Valentino Rossi podría incluso abandonar Assen al frente del Mundial de MotoGP. Ese es un objetivo muy ambicioso dado el potencial exhibido por las Aprilia, que monopolizaron las cuatro primeras posiciones de la parrilla, y que se colocaron todas ellas en el top cinco de la sprint.

El único prototipo distinto fue la Desmosedici de Fabio Di Giannantonio, que cruzó la meta el tercero y que, en según qué instantes de la prueba corta, pudo optar incluso al triunfo.

"Sabemos que aquí las Aprilia van súper rápido, así que nosotros intentamos minimizar los daños. La idea era salir pegados a ellos, y en algún momento pensé que tal vez iba a tener alguna posibilidad de victoria", resumió el piloto italiano, muy satisfecho con ese podio.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Este tercero es muy valioso, porque yo creo que las Aprilia tienen algo más. A ver si mañana [por el domingo] puedo estar lo más cerca posible de ellos", añadió el #49, que sigue en su estrategia de ir acumulando puntos sin cometer errores de bulto.

Esa estrategia le está saliendo a pedir de boca a Di Giannantonio, el único de entre los primeros cuatro clasificados en el Mundial, que no ha dejado de sumar en todos los fines de semana de carrera. "Estoy contento con mi salida, con mi primera vuelta y mi ritmo. Yo me centro en lo mío; los puntos llegan cuando haces un buen trabajo", zanjó Diggia.