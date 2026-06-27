Márquez: "Si históricamente Assen me costaba, pues este año un poco más"

Decía Marc Márquez en su llegada a Assen, una pista en la que históricamente ha sufrido incluso cuando estaba bien por más que haya ganado tres veces en MotoGP, que debía ser uno de los últimos circuitos en los que le tocaría 'sufrir' tras su enésima operación en el hombro derecho, al no haber pasado siquiera un mes de su regreso a las pistas. No se equivocaba, y la jornada de este sábado ha sido una prueba fehaciente.

Tras clasificarse séptimo en la parrilla de salida en la clasificación, su peor resultado en lo que va de temporada 2026, el vigente campeón del mundo afrontaba la carrera al sprint del Gran Premio de los Países Bajos con las Ducati en un segundo escalón, por detrás de las Aprilia, aquí todopoderosas.

El multicampeón ilerdense trató de posicionarse delante en la salida, aunque las RS-GP de Trackhouse y la Ducati de Fabio Di Giannantonio acabaron tomando la delantera. Atrás, quedaron las Aprilia del equipo oficial, cuya pelea intentó ser aprovechada por Márquez y su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, para mantenerse pegados a ellos. Finalmente, tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín quedaron por delante, cuarto y quinto.

La batalla particular en el equipo oficial de Ducati parecía que caería de cara para Bagnaia, que tras un par de intentos de adelantamiento fue capaz de rebasar a un correoso Marc. Pero el italiano pisó la escapatoria verde en la última vuelta, en la chicane de meta, lo que provocó que le penalizaran con perder una posición. Así, Márquez, que cruzó la línea de meta séptimo, pudo subir a la sexta plaza, para minimizar su pérdida en la clasificación general, finalizando a 43 puntos del líder, Bezzecchi.

Preguntado sobre si esperaba sufrir más, Márquez empezó diciendo: "Bien, ha ido bien. O sea, uno sufre lo que quiere. Pero vimos en los entrenamientos que estábamos para ser séptimo u octavo. Esa era la posición, nos han regalado la sexta al final con la sanción a Pecco. Pero bueno, un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para el #93, está atrás por una limitación suya, no de la Ducati en Assen frente a las Aprilia: "Hay dos Ducati por delante, así que la moto tiene algo más. Es un circuito que históricamente me costaba, pues este año, un poquito más".

Señal de eso fueron sus problemas en la Q2 para marcar una vuelta. Y es que llegaron a anularle hasta en dos ocasiones su mejor tiempo por exceder los límites de la pista: "He cortado siempre en el mismo punto. Después de ahí viene un cambio de dirección muy rápido, entonces intentaba cortarlo perfecto para tener que hacer menos fuerza y entrar más rápido en la curva de izquierda. Te dejas dos palmitos, pero a 300 kilómetros por hora. Entonces, no he podido evitar un pequeño gesto en las dos ocasiones. En la vuelta rápida ya no he ido a buscar tanto el rendimiento, sino a asegurar una vuelta".

Por último, cuestionado sobre la primera salida real sin dispositivo de altura delantera, indicó: "Ha ido bien. Desde el punto de dejar el embrague hasta la frenada, cuesta. Porque la rueda está muy en el aire. Pero sí que es verdad que el punto de frenada, hasta la curva, es más seguro", remachó.