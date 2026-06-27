Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Assen: puntos y posiciones

Tras confirmarse su salida de Aprilia, Jorge Martín sorprendió a muchos al conseguir la pole en el GP de los Países Bajos. Sin embargo, en la carrera al sprint del sábado cayó incuso fuera del podio, con victoria para Raúl Fernández, por delante de Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, que completó el top 3. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores tras la carrera corta de Assen, con puntos y posiciones.

Crónica y resultados de la sprint: MotoGP Contundente victoria de Raúl Fernández en la sprint de Assen por delante de Ogura y las Aprilia oficiales

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen: puntos, posiciones y distancia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 363 2 Ducati 274 3 Trackhouse 261 4 VR46 207 5 KTM 186 6 Gresini 152 7 Honda 91 8 LCR 75 9 Tech3 66 10 Yamaha 49 11 Pramac 22

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Assen

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 279 2 Ducati 269 3 KTM 165 4 Honda 95 5 Yamaha 51

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen?

Tras un fin de semana convulso en Brno, Marco Bezzecchi ha vuelto a la normalidad en Assen y, pese a no ganar la carrera al sprint del GP de Países Bajos, lidera el campeonato de pilotos con 186 puntos, con sus rivales acercándose por detrás: Jorge Martín tiene 177 y Fabio Diggiannantonio 164.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen?

Marc Márquez dio un paso de gigante en Brno, pero en esta primera carrera de Assen no pudo hacer frente a las Aprilia, por lo que pierde algo de distancia respecto a los líderes. El español de Ducati es 5º con 144 puntos, es decir, 42 menos que el líder Bezzecchi.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen?

Jorge Martín salía desde la pole en la carrera corta de Países Bajos, pero no pudo aprovecharlo y de hecho acabó sexto, por detrás de su máximo rival y compañero. El español ahora es segundo, a nueve puntos de Bezzecchi.