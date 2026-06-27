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Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Assen: puntos y posiciones

Así están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint de Assen (Países Bajos), con puntos, posiciones y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Salida de la sprint de MotoGP en Assen

Salida de la sprint de MotoGP en Assen

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras confirmarse su salida de Aprilia, Jorge Martín sorprendió a muchos al conseguir la pole en el GP de los Países Bajos. Sin embargo, en la carrera al sprint del sábado cayó incuso fuera del podio, con victoria para Raúl Fernández, por delante de Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, que completó el top 3. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores tras la carrera corta de Assen, con puntos y posiciones.

Crónica y resultados de la sprint:

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen: puntos, posiciones y distancia

Pos Piloto Puntos
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 186
2 SpainJ. MartínAprilia 177
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 164
4 SpainM. MárquezDucati 144
5 JapanA. OguraTrackhouse 143
6 SpainP. AcostaKTM 133
7 ItalyP. BagnaiaDucati 130
8 SpainR. FernándezTrackhouse 118
9 SpainF. AldeguerGresini 76
10 SpainA. MárquezGresini 67
11 ItalyL. MariniHonda 65
12 ItalyE. BastianiniTech3 59
13 South AfricaB. BinderKTM 53
14 ItalyF. MorbidelliVR46 43
15 BrazilD. MoreiraLCR 41
16 FranceF. QuartararoYamaha 37
17 FranceJ. ZarcoLCR 34
18 SpainJ. MirHonda 26
19 SpainA. RinsYamaha 12
20 AustraliaJ. MillerPramac 11
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 11
22 SpainI. LecuonaGresini 9
23 SpainM. ViñalesTech3 7
24 SpainA. FernándezYamaha 4
25 GermanyJ. FolgerTech3  
26 United KingdomC. CrutchlowLCR  
27 ItalyM. PirroGresini  
28 ItalyL. SavadoriAprilia  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen

Pos Equipos Puntos
1 Aprilia 363
2 ItalyDucati 274
3 United StatesTrackhouse 261
4 ItalyVR46 207
5 AustriaKTM 186
6 ItalyGresini 152
7 JapanHonda 91
8 MonacoLCR 75
9 FranceTech3 66
10 JapanYamaha 49
11 ItalyPramac 22

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Assen

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 279
2 Ducati 269
3 KTM 165
4 Honda 95
5 Yamaha 51

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen?

Tras un fin de semana convulso en Brno, Marco Bezzecchi ha vuelto a la normalidad en Assen y, pese a no ganar la carrera al sprint del GP de Países Bajos, lidera el campeonato de pilotos con 186 puntos, con sus rivales acercándose por detrás: Jorge Martín tiene 177 y Fabio Diggiannantonio 164.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen?

Marc Márquez dio un paso de gigante en Brno, pero en esta primera carrera de Assen no pudo hacer frente a las Aprilia, por lo que pierde algo de distancia respecto a los líderes. El español de Ducati es 5º con 144 puntos, es decir, 42 menos que el líder Bezzecchi.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Assen?

Jorge Martín salía desde la pole en la carrera corta de Países Bajos, pero no pudo aprovecharlo y de hecho acabó sexto, por detrás de su máximo rival y compañero. El español ahora es segundo, a nueve puntos de Bezzecchi.

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