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Fernández: "Llevamos buenas conversaciones para seguir en Trackhouse"

Raúl Fernández mantiene un perfil bajo a pesar de lograr en Assen su segundo triunfo al sprint en cuatro grandes premios, y desliza que su futuro parece encaminado a seguir en Trackhouse.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La semana pasada, Raúl Fernández estuvo ingresado en un hospital, donde se le diagnosticó un episodio de apendicitis aguda, que le mantuvo en duda y en condiciones muy precarias durante el fin de semana pasado, en Brno. El madrileño apretó los dientes y su malestar fue a mejor con el paso de las horas, circunstancia que, con mucho sacrificio y desgaste, le permitió cruzar la meta el séptimo. Una machada absoluta, pero nada comparado a la dimensión que tiene el triunfo de este sábado, en Assen, el segundo en sábado después del conseguido en Mugello, dos en cuatro grandes premios. 

La carrera:

Fernández salió a la carrera corta encendido, después de que los comisarios le cancelaran una vuelta en la segunda criba de la cronometrada, que le habría colocado en la pole position. Arrancó bien, se colocó el segundo y en la tercera vuelta se le tiró a la yugular a Jorge Martín, a quien arrebató el liderato del pelotón. Desde ese momento ya no lo soltó y se fue directo a la victoria. 

"Fue un día extraño. Pero cuando vivo las dificultades que me encienden un poco, eso me ayuda a estar centrado y esa rabia la logro canalizar para convertirla en energía positiva", reconoció Fernández, más centrado en los errores que pudo haber cometido, que en aquello que puede reportarle esta victoria. "Normalmente no cometo errores, y hoy cometí un par. Fue un sábado casi perfecto, nuestra moto va muy bien", resumió el #25, quien, por más extraño que parezca si tenemos en cuenta su rendimiento, sigue sin tener su futuro cerrado con vistas a la próxima temporada. 

Hasta ahora, el corredor no se había pronunciado más allá de repetir, por activa y por pasiva, que su influencia se circunscribe exclusivamente a lo que ocurre en la pista. Y lo que ocurre, recientemente, seguramente le permitirá prolongar un año más su vínculo con su actual escudería. "Yo sé lo que puedo hacer. En las últimas semanas llevamos buenas conversaciones para seguir en Trackhouse", desveló Fernández, muy focalizado en sumar puntos sin ponerlos en juego con según qué planteamientos.

Eso es aplicable a la carrera larga de este domingo, en la que es consciente que tendrá complicado atar en corto a Marco Bezzecchi y a Ai Ogura, así como a Fabio Di Giannantonio. "Si puedo luchar por la victoria, lo intentaré. Pero estaría bien luchar por el podio, que no consigo desde Tailandia", zanjó el piloto. 

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