Ogura: "Lástima del par de posiciones que he perdido al principio"

Se le sigue resistiendo la victoria a Ai Ogura, aunque parece cada vez más que sea una cuestión de tiempo. Señal de ello ha sido la carrera al sprint de este sábado en Assen, que quizás pueda ser una antesala de un triunfo del japonés en la prueba larga del domingo en Países Bajos.

Tras hacer la pole en Brno pero no poder rematar la faena cuando se repartieron los puntos, el corredor asiático volvió a cumplir en la cronometrada de este sábado, al clasificarse segundo entre las Aprilia oficiales. Parecía que el equipo de fábrica era el que iba a tomar el protagonismo de la carrera al sprint, pero no, eso recayó en Trackhouse, con un magnífico resultado, que sin embargo pudo ser aún mejor para Ogura.

El joven talento nacido en Kiyose pagó caros los primeros compases, en los que se vio superado por Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. Con el paso de las vueltas, que es cuando mejor se encuentra Ogura, fue capaz de rebasar a Jorge Martín y al italiano de Ducati, mientras su compañero de garaje se colocaba primero y se escapaba hacia su segunda victoria al sprint del curso.

Una vez que Ogura pudo rebasar a 'Diggia', quedó a un segundo y dos décimas del español. Poco a poco, el #79 fue acercándose al madrileño a base de vuelta rápida, pero acabó segundo, aunque a apenas 3 décimas, con el lamento de que quizás con más vueltas podría haber cumplido su objetivo, precisamente las que tendrá por delante el domingo.

En declaraciones a la realización internacional, lo primero que señaló Ogura fue su mala primera parte de carrera: "Es el primer doblete del equipo, así que estoy muy contento por toda mi gente. La carrera ha sido muy chula. Lástima que he perdido un par de posiciones en las primeras vueltas. Pero lo bueno es que sabemos qué mejorar para mañana, y ha sido una buena carrera en cualquier caso".

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después, en DAZN, aunque escueto, el nipón ofreció algunos detalles más de su desempeño: "Desde ayer, me sentía muy competitivo en el cuarto sector. Y esta mañana, en la FP2 y en la clasificación, descubrimos que estábamos perdiendo mucho en el primero".

"Hemos tratado de mejorar en esta área para la carrera al sprint, y parece que hemos mejorado un poquito, aunque aun así no ha sido suficiente. Está bien saberlo, saber cuál es el punto que tenemos que mejorar de cara a mañana. Así que buena carrera, en cualquier caso", siguió.

Cuestionado sobre cómo se sintió en la primera salida sin el dispositivo de altura delantero, ya prohibido por reglamento, explicó: "Pues parece que me ha salido bien la jugada, porque me he podido poner en la delantera. Creo que para todos los pilotos se siente como un poquito más lento en comparación a cuando podíamos utilizarlo. Pero sin mayores problemas".

Ya pensando en el domingo, y abordado sobre sus más que posibles opciones de victoria a tenor de lo visto este sábado, Ogura no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Creo que estamos en disposición de luchar por una buena posición", cerró.

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