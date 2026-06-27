Bezzecchi: "Satisfecho al 50%; con mis sensaciones es lo mejor que pude hacer"

El viernes, al final de la primera jornada del GP de los Países Bajos, Marc Márquez dijo que "lo normal es que aquí Marco Bezzecchi sume los 37 puntos", o lo que es lo mismo, que ganara las dos carreras del fin de semana. La primera, sin embargo, no solo no la ha ganado, sino que no ha logrado terminar en el podio, donde si lo hicieron las dos Aprilia satélite y la Ducati de Fabio Di Giannantonio. Marco terminó cuarto y, eso sí, superó a Jorge Martín, con el que amplió la ventaja en la general dos puntos más.

"Estoy satisfecho al 50% porque ya saben cómo soy, y siempre me gustaría mejorar. También es cierto que, dadas mis sensaciones, sobre todo en las primeras vueltas de este sprint, fue lo mejor que pude hacer, porque, por desgracia, tuve algunos problemas y perdí inmediatamente 3 o 4 posiciones", dijo el italiano al final del día.

Bezzecchi tampoco pudo hacer la pole, pese a que lideró las tres primeras sesiones, las dos del viernes y el FP2 del sábado por la mañana.

"No pude ser tan decisivo en las primeras vueltas, y sigo sin serlo tanto como me gustaría, pero poco a poco fui mejorando durante el sprint y encontré un buen ritmo. En definitiva, creo que fue un buen día: una buena clasificación, que también es buena para mañana, y un buen sprint donde, por desgracia, no estuve a mi mejor nivel, pero conseguí el mejor resultado posible, así que está bien", se conformó.

De cara a la carrera de este domingo Bezzecchi debe dar un paso adelante, ya sea de pilotaje o puesta a punto, para optar a la victoria.

"Creo que siempre es una combinación de factores. Técnicamente, se pueden encontrar mil soluciones, pero a veces el piloto consigue más con un pequeño ajuste que con mil cambios en la configuración. Así que creo que tendremos que analizarlo con detenimiento para entender exactamente qué podemos hacer, tanto a nivel técnico como en cuanto a pilotaje. Sin embargo, afortunadamente, en la lucha por superarlo, Raúl y Ogura estuvieron muy bien, fueron rápidos, así que pudimos analizarlos un poco", valoró

Marco Bezzecchi y Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un momento eléctrico de la carrera fue el duelo con Jorge Martín por el cuarto puesto, con un toma y daca con toque incluido.

"Fue genial. Cometió un pequeño error en la curva 8, yo salí bien, pero él cometió un error y salió un poco peor. Lo adelanté en la curva 9, obviamente oyendo el ruido, así que sabía que volvería a chocar conmigo, y por suerte conseguí adelantarlo. Fue una gran batalla, ojalá mañana podamos sacar algo más de ventaja".

También le preguntaron por la superioridad de las dos Aprilia satélite respecto a las oficiales.

"Bueno, son un equipo satélite, pero las motos son las mismas", dijo.

De cara a la carrera larga y las posibilidades de volver a la goma media trasera, dijo:

"Esperemos que sí, ahora que el sprint ha terminado. Esperamos poder mejorar un poco para mañana. Creo que trabajamos bien este fin de semana, tuve un buen ritmo, pero incluso en los entrenamientos con el neumático blando, tuve un ritmo mejor que el de hoy en el sprint. Así que no quiero relajarme ni un instante: ahora volveré al garaje, trabajaré y analizaré todo para intentar mejorar para mañana".