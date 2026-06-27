Martín: "He tenido problemas que espero que se solventen cambiando los neumáticos"

"Iba mas liado que una persiana", soltó Jorge Martín cuando llegó ante los medios y alguien le dijo que en las primeras vueltas tenía pinta de que podía ganar la sprint en Assen. Pero la realidad es que el corredor español no tuvo el ritmo que tenían las otras tres Aprilia, sobre todo las Trackhuse de Raúl Fernández y Ai Ogura, que cruzaron la meta 1-2 superando a Fabio Di Giannantonio, tercero, y a Marco Bezzecchi, que era el gran favorito y no cumplió las expectativas.

"Contento, muy contento de la pole de la mañana después de tanto tiempo de no conseguirlo (desde Australia 2024), eso lo primero. Luego he hecho una salida decente en la sprint, y pensaba que podía hacer una buena carrera y marcar diferencias, pero después de media vuelta he visto que no tenía agarre trasero y que iba a ser una carrera de supervivencia, las últimas cinco o seis vueltas han sido un calvario para llevar la moto al garaje".

"Preparado para la carrera estaba, pero no sabemos que ha pasado con la moto. Es una pena porque me encontrado mucho peor en la sprint que en el FP2, por ejemplo, iba mucho más lento. Espero que para la carrera de mañana muchos de los problemas de mañana se solventarán cambiando las dos ruedas de la moto", dejó el recado a quién corresponda.

De cara a este domingo, con 26 vueltas, el doble, las cartas se pueden barajar de nuevo.

"Creo que después de la sprint la carrera está muy abierta, pienso que hay tres o cuatro pilotos que pueden luchar por la victoria y puedo ser uno de ellos", pronosticó.

Jorge Martín y Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero lo más importante es mejorar la sensación del agarre trasero, es lo que más me interesa para lo que resta de año, hoy fue muy dura esa falta de agarre".

Martín insistió en que, junto al equipo, deben buscar soluciones sin tener en cuenta los neumáticos que le toquen en suerte. "Creo que más que puesta a punto hoy ha sido un tema de neumáticos. Pero está claro que algo tengo que probar, porque no puedo dejar la carrera de mañana a la suerte de que me toque una rueda buena o mala. Si me toca una como la de hoy, algo tenemos que hacer para ir un poco mejor", valoró.

Un momento intenso en la carrera fue la lucha con su compañero Marco Bezzecchi por la cuarta posición, que finalmente se saldó con un adelantamiento del italiano con golpe incluido a Jorge.

"He intentado defender un poco mi posición con todos, también con Ai Ogura y Marco. Es lo que me toca, pelear, son carreras", se quitó el tema de encima.

La clasificación estaba siendo el talón de aquiles de Martín, y este fin de semana dio un gran paso adelante. "Me he encontrado cómodo en el time attack, normalmente el segundo intento me cuesta más y hoy mejoré el tiempo, eso es positivo. Con el cambio que hicimos el viernes he mejorado el feeling de delante tanto en la qualy como en carrera, a ver si mañana podemos confirmarlo".

Sobre la salida sin el dispositivo delantero, que se ha quitado a partir de este fin de semana, admitió que "es más complicado, porque tienes que gestionar muchas cosas que, con el dispositivo era más fácil, pero cuando llega a la primera curva si que todo parece más normal y más seguro", zanjó.