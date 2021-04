Lowes: "Si no tengo una buena oferta de MotoGP, prefiero seguir en Moto2"

El británico acabó tercero en el campeonato el año pasado y parte como uno de los principales favoritos al título de Moto2 en 2021 tras el ascenso a MotoGP del actual campeón y el subcampeón, Enea Bastianini y Luca Marini

En el arranque de su séptima temporada en la categoría, Lowes ha estado a la altura de las expectativas, ganando las dos carreras en Losail por delante de Remy Gardner y, por tanto, situándose líder del campeonato.

Pensando en que una buena temporada le podría llevar al título de Moto2 y que todos los campeones terminaron tarde o temprano subiendo a MotoGP, Lowes no se plantea dar ese paso a cualquier precio. Escaldado por su difícil temporada con Aprilia en 2017, su prioridad pasa por mantenerse cómo está actualmente si no recibe una oferta interesante de la categoría reina.

"En este campeonato los resultados lo son todo", responde el piloto del Marc VDS. "Se necesitan resultados para conseguir oportunidades. Para mí, estoy probablemente en el mejor equipo de Moto2, así que a menos que tenga la posibilidad de un muy buen contrato en MotoGP, prefiero quedarme donde estoy. Pero no nos hacemos más jóvenes, así que todo depende de lo que ocurra".

La temporada 2017 con Aprilia fue devastadora para Lowes. El piloto de Lincoln solo entró en los puntos dos veces y durante el año le comunicaron que no seguiría en 2018 a pesar de tener un acuerdo.

La posibilidad de contar con material de primer nivel será aún más difícil en 2022 por el hecho de que quedarán pocas plazas disponibles en los equipos punteros .

"La próxima temporada hay muchas cosas cerradas para MotoGP y pocas oportunidades. Además, he estado en algunas situaciones malas, así que no voy a volver a escenarios que no me den buenos resultados o que no me motiven. Dicho esto, es algo que me tengo que ganar con méritos".

"En este momento solo pienso en esta temporada y mi prioridad es quedarme donde estoy, a menos que me llegue una oportunidad realmente buena en MotoGP. Y no hay muchas para 2022, pero pueden pasar muchas cosas. Tengo que seguir haciendo lo que hice [en Losail]. Si hago lo que hice [...] quizá las cosas puedan cambiar".

Con Marc Michon

↓ Todos los campeones de Moto2 ↓

2010: Toni Elías (Moriwaki) 1 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2011: Stefan Bradl (Kalex) 2 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2012: Marc Márquez (Suter) 3 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2013: Pol Espargaró (Kalex) 4 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2014: Tito Rabat (Kalex) 5 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2015: Johann Zarco (Kalex) 6 / 11 2016: Johann Zarco (Kalex) 7 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: Franco Morbidelli (Kalex) 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Francesco Bagnaia (Kalex) 9 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Alex Márquez (Kalex) 10 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020: Enea Bastianini (Kalex) 11 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images