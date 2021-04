Moto2 - Portugal: tercera pole de un Lowes imparable en Portimao

Ni siquiera una caída en la curva 11 cuando el reloj estaba a punto de ponerse a cero en la Q2 pudo evitar que el líder del campeonato sumase una nueva pole. Lowes marcó el ritmo desde que arrancó la sesión y fue mejorando con el paso de los minutos. Ni siquiera los intentos finales de Remy Gardner le pusieron en aprietos.

"Me he sentido muy bien, un pequeño error en la última vuelta, pero me veo muy fuerte de ritmo. No me esperaba la pole porque no cuadré ninguna vuelta, siempre cometía algún error. Mañana en esta pista será muy divertido pilotar, pero complicado adelantar, por lo que la pole es vital", comentó Lowes, que ha transformado en victoria sus últimas cuatro poles.

El tiempo del piloto de Lincoln se quedó lejos del mejor del fin de semana y del récord del circuito anotado el pasado noviembre por Arón Canet. Ni siquiera por esas pudo meterle mano Gardner, que después de haber quedado segundo por detrás de Lowes en las dos carreras de Qatar, esta vez volvió a ser superado por 23 milésimas.

Xavi Vierge, viniendo desde la Q2 –en la que Somkiat Chantra fue el más rápido– acabó tercero y cerrará la primera fila.

El rookie Ai Ogura se clasificó cuarto, por delante Marco Bezzecchi y Augusto Fernández. Desde la séptima plaza partirá Albert Arenas, octavo saldrá Joe Roberts, mientras que Canet y Raúl Fernández, después de que le anulasen su vuelta rápida, completaron el top 10.

Top 10 de la Q2 del GP de Portugal 2021 de Moto2

(Pulsa en 'ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

Top 4 de la Q2 del GP de Portugal 2021 de Moto2

Cla Piloto Moto Tiempo Diferencia 1 Somkiat Chantra Kalex Moto2 1'43.318 2 Albert Arenas Boscoscuro B-21 1'43.419 0.101 3 Cameron Beaubier Kalex Moto2 1'43.482 0.164 4 Xavi Vierge Kalex Moto2 1'43.504 0.186

Fotos del GP de Portugal 2021 de Moto2

Sam Lowes, Marc VDS Racing Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fraser Rogers, NTS RW Racing GP 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Albert Arenas, Aspar Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aron Canet, Aspar Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aron Canet, Aspar Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aron Canet, Aspar Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Marc VDS Racing Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Marc VDS Racing Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Marc VDS Racing Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bo Bendsneyder, Pertamina Mandalika SAG Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cameron Beaubier, Tennor American Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cameron Beaubier, Tennor American Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cameron Beaubier, Tennor American Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Celestino Vietti, Sky Racing Team VR46 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Celestino Vietti, Sky Racing Team VR46 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio di Giannantonio, Federal Oil Gresini Moto2 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio di Giannantonio, Federal Oil Gresini Moto2 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hafizh Syahrin, NTS RW Racing GP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hafizh Syahrin, NTS RW Racing GP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hafizh Syahrin, NTS RW Racing GP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joe Roberts, Italtrans Racing Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joe Roberts, Italtrans Racing Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joe Roberts, Italtrans Racing Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joe Roberts, Italtrans Racing Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Speed Up Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Dalla Porta, Italtrans Racing Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marcel Schrotter, Liqui Moly Intact GP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marcel Schrotter, Liqui Moly Intact GP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nicolo Bulega, Federal Oil Gresini Moto2 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nicolo Bulega, Federal Oil Gresini Moto2 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nicolo Bulega, Federal Oil Gresini Moto2 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sam Lowes, Marc VDS Racing Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sam Lowes, Marc VDS Racing Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sam Lowes, Marc VDS Racing Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Thomas Luthi, Pertamina Mandalika SAG Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Thomas Luthi, Pertamina Mandalika SAG Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Thomas Luthi, Pertamina Mandalika SAG Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tony Arbolino, Liqui Moly Intact GP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tony Arbolino, Liqui Moly Intact GP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tony Arbolino, Liqui Moly Intact GP 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tony Arbolino, Liqui Moly Intact GP 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Yari Montella, Speed Up Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Yari Montella, Speed Up Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Yari Montella, Speed Up Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Albert Arenas, Aspar Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Albert Arenas, Aspar Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Yari Montella, Speed Up Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images