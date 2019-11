Valoración de 'Le Mans 66', una historia para disfrutar

Este viernes 15 de noviembre se estrena Le Mans 66, un film que rememora las emocionantes e históricas luchas Ford vs Ferrari. Ahí van nuestros apuntes tras poder disfrutarla de la mano de Goodyear.

Jacobo Vega, Motorsport.com: Una película que gusta. No hay que olvidar que, aunque sea una historia real, es ficción. Muchas cosas les pueden chocar a los puristas, como la presencia de Enzo Ferrari en Le Mans, pero creo que cuenta bastante bien uno de los episodios más importantes del automovilismo mundial y que le da valor a la figura de Ken Miles, que no ganó la carrera y por eso cayó un poco en el olvido, pero que fue clave para que Ford ganase esos cuatro Le Mans consecutivos. Muy buena la interpretación de Christian Bale, uno de los mejores actores actuales.

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com: Dejando a un lado el porcentaje de fidelidad entre la historia que se cuenta y lo que realmente ocurrió, es una película que entretiene, emociona y transmite mucho. Uno se corta de levantarse de la butaca y ponerse de pie o aplaudir en las vibrantes luchas. Queda la duda de si engancharía a alguien no aficionado al automovilismo y de si, a alguien menos fan a la competición se le haría larga. Pero al que aprecie el motorsport, le encantará. Muy recomendable.

Sergio Lillo, Motorsport.com: Le Mans 66 es sin duda una historia apasionante de aquella rivalidad Ford-Ferrari que encandiló a toda una generación a finales de los 60. Como toda producción de Hollywood, se toma algunas licencias y ofrece una versión particular de la historia. Pero el objetivo de emocionar, acercar el mundo de las carreras al gran público y entretener durante más de dos horas lo cumple de principio a fin. Muy, muy recomendable.

Carlos Barazal, Motorsport.com: Película entretenida y bien resuelta. Como la inmensa mayoría no conoce la historia, las licencias tomadas frente a la realidad no afectan al desarrollo del largometraje. Porque es eso, largo, aunque no se hace excesiva.

Quizá se echa de menos, con las tecnologías actuales, más sensación de velocidad en algunas escenas. Otras son excesivamente dramáticas. Será que el cine debe ser así. No la tomen al pie de la letra. Ni a Ford le llamaron gordo, ni Ferrari y sus pilotos eran unos demonios. Sí que Beebe fue un 'bicho', era su trabajo, y Miles un pilotazo como la copa de un pino. En la clasificación entre las películas de carreras de coches, sin duda que entre sobradamente en el podio. Y para quedarse muchísimo tiempo.

Galería Lista Salida de Le Mans 1 / 9 Foto de: LAT Images Le Mans 66 2 / 9 Foto de: Uncredited Bruce McLaren, Chris Amon, Shelby American Inc., Ford Mk II, leads Ken Miles, Denis Hulme, Shelby American Inc., Ford Mk II, and Ronnie Bucknum, Richard Hutcherson, Holman & Moody, Ford Mk II, cruzan la meta 3 / 9 Foto de: LAT Images Bruce McLaren y Chris Amon, primeros; Denny Hulme y Ken Miles, segundos; Colin Davis y Jo Siffert, primeros en P2.0 4 / 9 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ken Miles, Denny Hulme, Shelby American Inc., Ford Mk II 5 / 9 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Discos de freno y pastillas de repuesto esperando en boxes 6 / 9 Foto de: David Phipps Podio: el ganador de la carrera Bruce McLaren 7 / 9 Foto de: LAT Images Denny Hulme, en la puerta abierta de su Shelby American Inc, Ford Mk II después de la carrera 8 / 9 Foto de: LAT Images Ken Miles, Bruce McLaren, Shelby-American Inc, Ford GT40 Mk.II 9 / 9 Foto de: LAT Images

José Antonio Guzmán, Motor1.com: Como historia de entretenimiento, hay que reconocer que cumple. Eso sí, debemos dejar claro, desde mi punto de vista, que no se trata de un biopic sobre la vida de Carroll Shelby ni de Ken Miles, sino de mostrar la rivalidad entre Ford Motor Company y Ferrari. Como buena historia, tiene momentos que consiguen emocionar, ya seas aficionado o no a los automóviles y al mundo de la competición. Sin embargo, si miras más allá, la conclusión que sacas es que la imagen que se transmite de ambos fabricantes no es demasiado positiva. En cualquier caso, merece la pena verla.

Javier Llorente, Motor1.com: Si estás cansado de ver carreras con coches eléctricos en circuitos urbanos o competiciones en las que los pilotos necesitan recurrir al DRS para adelantar, acercarte al cine a ver Le Mans 66 podría ser un buen ‘analgésico’, gracias al realismo con el que ha sido producida y a su cuidada recreación del ambiente de la competición de los años 60.

Pero también, para conocer un poco mejor la (desgraciadamente) poco conocida historia de Ken Miles, disfrutar con el carisma de Carroll Shelby, descubrir la burocracia de Ford Motor Company y añorar, un poco más, la figura del irrepetible Enzo Ferrari. En resumen, si las 24 Horas de Le Mans no eran ya tu prueba favorita, Le Mans 66 te hará amar la legendaria carrera francesa.

Rubén Leal, Motor1.com: Una interesante apuesta cinematográfica con la que intentarán enganchar a toda la familia, aunque arriesgando con un alto grado de espíritu automovilístico. Los puristas dirán que no es 100% fiel a la historia y el público en general podría perderse entre tanta carrera y circuitos. Los que estamos en medio, hemos disfrutado de la película como niños.