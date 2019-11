Otro candidato más para los hipercoches del WEC

El gurú técnico de Brabham y McLaren ha revelado que Gordon Murray Automotive, la compañía que fabricará el T.50, ya se ha reunido con el promotor del WEC y organizador de las 24 horas de Le Mans, el Automobile Club de l'Ouest, y la FIA.

Murray también explicó que la compañía ha recibido el interés de varios clientes para correr con un coche calificado como el sucesor espiritual de su McLaren F1, que en la versión GTR ganó Le Mans en 1995.

"La gente que dirige la categoría está muy interesada en tenernos de vuelta después de nuestra historia en Le Mans con el F1 GTR. Hablé con el ACO y la FIA en febrero de este año", dijo Murray a Motorsport.com.

"Posteriormente, hemos tenido algunos clientes que están muy interesados ​​en competir con el coche. Todos somos competidores aquí, así que también estamos muy interesados ​​en competir con él. Está en nuestro ADN".

"Estamos a punto de anunciar muy pronto un acuerdo con un equipo de F1 para usar un túnel de viento en el desarrollo de la T.50, por lo que ya estamos un paso más cerca de las carreras".

Murray hizo hincapié en que no se han tomado decisiones sobre competir con el T.50 y reveló que planeaba reunirse con el jefe de carreras de GT, Stephane Ratel, para poder "entender cuál es el pensamiento general sobre la dirección de las carreras de resistencia".

Las entregas de los 100 coches de calle T.50, que serán propulsados ​​por un V12 de cuatro litros a medida construido por Cosworth, se llevarán a cabo desde 2022, pero Murray no descartó que un hipercoche de carreras pisara la pista antes.

Esto estaría permitido bajo las reglas de hipercoche, que requieren una producción mínima de 20 automóviles dentro de los dos años posteriores a comenzar a competir.

"Si lo hacemos, lo haría un equipo separado y lo haría en paralelo al coche de calle, y ya tenemos una unidad para realizar operaciones especiales de vehículos".

Murray reconoció que la aerodinámica activa del coche de calle T.50, que comprende un ventilador eléctrico de seis modos, casi seguramente no se permitiría en una versión de competición.

"No creo que nos dejen usar el ventilador; no creo que me salga con la mía otra vez", dijo en referencia a su 'fan car' del Brabham-Alfa Romeo BT46B F1 de 1978.

Murray también expresó reservas sobre el peso mínimo de 1.100 kg para la categoría de hipercoches. El T.50 pesará 980 kg, mientras que una versión de test en pista, de la cual se construirán 25 ejemplares bajará a 890 kg.

"Una versión de carreras del T.50 probablemente estaría en unos 900 kg, por lo que atornillar un par de cientos de kilogramos de lastre no es atractivo", dijo. "Pero debido a que las nuevas reglas se basan en el equilibrio del rendimiento, es de esperar que haya alguna forma de que corramos más ligeros, pero con menos potencia".

Murray explicó que también tenía interés en una categoría monomarca para el T.50.

"Si resulta que realmente no encajamos en la categoría de hipercoches o en cualquier otra, tenemos la opción de una serie única con nuestro coche de test", dijo. "Imagina una parrilla de 20 coches acelerando a 12.000 rpm, eso sería divertido".

GMA se estableció como la compañía hermana de Gordon Murray Design en 2017 con la intención de construir un nuevo superdeportivo bajo el espíritu del McLaren F1. El proyecto T.50 se presentó en junio de este año al anunciarse las especificaciones del automóvil y la apertura de los pedidos.

El estilo y la aerodinámica del automóvil están a punto de ser aprobados, después de lo cual comenzará el diseño detallado. GMA tiene la intención de tener los primeros coches de desarrollo en funcionamiento el próximo verano a tiempo para 18 meses de pruebas antes de las primeras entregas de las versiones de calle.

