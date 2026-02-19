La categoría Hypercar se reduce a 18 coches para las 24H de Le Mans 2026

La 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans contará con una parrilla completa de 62 coches, pero habrá menos contendientes luchando por la victoria general en la categoría Hypercar.

La salida de Porsche de la máxima categoría del WEC ha contribuido a que el número de inscripciones en la categoría Hypercar haya descendido a 18 en 2026, frente a las 21 del año pasado.

El fabricante alemán había contribuido a que la categoría reina del Campeonato de Resistencia alcanzase un récord en 2025 en cuanto a inscripciones, alineando tres 963 de fábrica, con el equipo privado Proton Competition inscribiendo un cuarto coche.

Otra ausencia notable en Le Mans este año es la de Action Express Racing, que había competido en La Sarthe todos los años desde la introducción del reglamento LMDh en 2023.

El sorprendente adiós de AXR deja tres Cadillac V-Series.R LMDh en Hypercar: los dos de fábrica inscritos por Jota, más una inscripción adicional presentada por Wayne Taylor Racing. WTR, que compitió en Le Mans por primera vez el año pasado tras volver a unirse a Cadillac, mantendrá una alineación de pilotos sin cambios, compuesta por Filipe Albuquerque, Ricky Taylor y Jordan Taylor.

Las salidas de Porsche y AXR se han visto parcialmente compensadas por la llegada de la marca de lujo de Hyundai, Genesis, que contará con un par de coches GMR001 LMDh basados en Oreca en el WEC.

Por lo demás, la categoría Hypercar se mantiene prácticamente estable, con ocho fabricantes presentes en la parrilla: Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, Ferrari, Alpine y Peugeot.

De esas ocho marcas, Ferrari llegará a Le Mans tras tres victorias consecutivas, mientras que Toyota, un incondicional del WEC, estrenará su TR001 Hybrid renombrado tras una importante modificación llevada a cabo durante el invierno. Alpine, por su parte, se prepara para su última aparición en Le Mans tras su decisión de retirarse del WEC al final de la presente temporada.

Una parrilla de LMP2 más amplia para las 24 Horas de Le Mans 2026

Foto de: Marc Fleury

Un total de 19 coches LMP2 competirán en la segunda categoría de prototipos, incluidos 10 en la subcategoría Pro-Am. Esto supone un ligero aumento respecto a 2025, cuando hubo 17 coches.

El actual campeón de LMP2, Inter Europol, volverá con dos Oreca 07, ambos inscritos esta vez en la subcategoría P2 estándar, mientras que equipos como United Autosport y Proton Competition también alinearán dos coches cada uno.

Varios equipos se incorporan o regresan a Le Mans este año, entre ellos DKR Engineering, CrowdStrike Racing by APR, habitual de la IMSA, Vector Sport, Duqueine Team, CLX Motorsport y RD Limited. Por otro lado, RLR M Sport y CLR Pure Rxing no estarán presentes en la parrilla de este curso.

La mayoría de los equipos de LMP2 no han anunciado sus alineaciones completas de pilotos, pero se ha revelado que Mikkel Jensen, nuevo fichaje de McLaren Hypercar, pilotará el Oreca #22 de United Autosports junto a Rasmus Lindh y Gregoire Saucy.

Otros nombres destacados en la categoría LMP2 son Doriane Pin (Duqueine), Pietro Fittipaldi (Vector), Tom Dillmann y Nick Yelloly (Inter Europol), Louis Deletraz y Dane Cameron (AO by TF) y Oliver Jarvis (United Autosports).

Parrilla ampliada de LMGT3 para las 24H de Le Mans 2026

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon Foto: Marc Fleury

La categoría LMGT3 ha crecido hasta alcanzar las 25 inscripciones, con Aston Martin y Corvette contando con un coche más que el curso pasado, pero con la apuesta de Porsche mermada tras la decisión de Iron Dames de retirarse del WEC.

Los dos Aston Martin Vantage GT3 de Heart of Racing inscritos para toda la temporada en el WEC se complementarán con un Vantage extra, que correrá bajo la bandera de Racing Spirit of Leman.

Corvette también aumentará su presencia, con TF inscribiendo un tercer coche bajo el nombre de Racing Team by Turkey y 13 Autosport, de Orey Fidani, asumiendo la inscripción que anteriormente tenía AWA.

Por otra parte, Kessel Racing ampliará su participación con un segundo Ferrari 296 GT3 Evo, sustituyendo así a Ziggo Sport Tempesta en la lista de la marca italiana.

Además, Garage59 participará con dos McLaren 720s GT3 Evos, tras hacerse cargo de la gestión del programa LMGT3 del fabricante británico de United Autosports, que está centrando toda su atención en su programa Hypercar de cara a 2027.

En total, nueve fabricantes estarán representados en la categoría LMGT3 en Le Mans: Corvette, McLaren, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ford, Lexus y Ferrari.

De ellos, solo BMW, Ford y Lexus se mantendrán fieles a sus dos coches habituales en el WEC, mientras que el resto de fabricantes ampliarán su presencia para las 24 Horas de Le Mans.

Porsche acudirá a La Sarthe como actual campeón de LMGT3, tras permanecer invicto desde la introducción de la categoría en Le Mans en 2024.

También hay nueve coches en la lista de reserva, repartidos entre cinco LMP2 y cuatro LMGT3.